GÜNDEM
21 Ekim 2022 - 12:29

Gülşen'in beraat talebine mahkemeden ret! İmza zorunluluğu içeren adli kontrol şartı kaldırıldı

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun İmam Hatiplilere yönelik ifadeleri nedeniyle hakim huzuruna çıkarıldı. Gülşen'in mahkemede verdiği savunması sonrası beraat talebi heyet tarafından reddedildi ve karakolda imza zorunluluğu içerek adli kontrol şartının kaldırılmasına karar verilerek dava ertelendi.

GÜNDEM
21 Ekim 2022 - 12:29
3 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Gülşen'in beraat talebine mahkemeden ret! İmza zorunluluğu içeren adli kontrol şartı kaldırıldı


Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de verdiği bir konserde İmam Hatiplilere söylediği sözler nedeniyle "halkı kin ve nefrete tahrik" suçundan yargılandı. Bugün mahkemeye çıkarak savunma veren Gülşen'in beraat talebi reddedilirken en yakın karakolda imza atmasını içeren adli kontrol kaldırılarak, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verildi. Duruşma tarihi 21 Aralık'a erteledi.

Gülşen'in beraat talebine mahkemeden ret



İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya gelen Gülşen için adliye koridorlarına güvenlik bariyerleri konularak önlem alındı. Gülşen, kimseye görünmeden mahkeme salonuna getirildi. Duruşmaya Gülşen Çolakoğlu ile birlikte 14 şikayetçi katıldı.

"KONU SADECE SAHNEDEKİ ARKADAŞLARLA İLGİLİ"

Gülşen savunmasında, "Bu konuda zaten açıklama yaptım. Tekrar ediyorum, masumum. Yargılama sonunda beraat edeceğime inanıyorum. Sahnede bir arkadaşla şakaydı. Sahneye çıktığımda seyircilere katılmak istedim. Kalabalık içinde bu imkansız olduğu için sahnedeki bir arkadaşımdan beni seyircilere götürmesini istedim. Bir arkadaşım prensin seni taşıması gerektiği konusunda şaka yaptı. İmam, aramızda bu lakapla tanınan Miraç Çelenk'tir. Bu takma adın özel bir anlamı yoktur. Sahnede sık sık şakalaştığımız bir arkadaşımız. Sahnenin heyecanının getirdiği reflekslerle sahnede iki kişi arasında geçen bir diyalogdu. Aslında diyalog kendi kendine bitiyor. Bunu söylerken üçüncü kişileri, sınıfı veya sosyal kesimi hedef almıyorum. Tekrar etmem, altını çizmem, tasdik etmem, tanıtım amaçlı kullanmam, kin ve düşmanlığa tahrikte bulunmam. Niyetim asla bu olamazdı, bana atfedilen suçu ben işlemedim” dedi.

Gülşen'in beraat talebine mahkemeden ret

"DEĞERLERİNE SAHİP OLAN HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Gülşen, savunmasını şöyle sürdürdü: "Nedense bu ikilinin arasındaki konuşma hedef alındı. Ben de özür dilerim. Değerlerini incittiysem herkes yüzünden mağdurum. Kimliğim ve mesleki konumum takip edildim, taciz edildim ve hatta hedef alındım, ancak her zaman duygu ve düşünceleri hakkında uygun olduğunda konuşan biri oldum. Sahnede şaka yapmak sosyal duyarlılığımın bir uzantısı değil. Bu sadece iki kişi arasında bir şakaydı. Açıklamanın temeli yok. Ama bir şekilde böyle bir yere çekildi. Ayrıca zamanlaması ve yayılması benim için anlamlı ve manipülatif. Konser tarihi 30 Nisan, video çıkış tarihi 24 Ağustos'tur. Arada 4 ay gibi bir süre vardır."

"MANEVİ OLARAK ÇOK ORANTISIZ BEDELLER ÖDEDİM"

Videonun yayına girmesinin bir gün sürdüğü ve bölünmüş kampanyanın başladığı 4 ay sonra yayınlandığı ve ertesi gün hapse girdiğini bildirildi. Ben bütün bunları bir Gülşen olarak hayattaki varlığımın cezası olarak gördüğünü aktaran Gülşen; "20 gün hapis, 5 gün Bakırköy Hapishanesi ve 15 gün evde hapis cezasına çarptırıldım. En kötüsü de oğlum İspanya'da . 5 yaşında çocuğumda uzakta bırakıldım. Kocamın işi nedeniyle ben ondan, o da benden yoksun. 50'den fazla konser iptal edildi. Tazminat almaları gerekiyordu ve onları da ödedim. Ayrıca sahnede ve arkada arkadaşlarımdan gelen şikayetlerle de karşılaştım. Yurtdışı yasağından dolayı konserlerime gidemiyorum. Yeni konserler planlayamam. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum. Bunu ailem için, meslektaşlarım için de istiyorum."

Gülşen'in beraat talebine mahkemeden ret

Gülşen'in savunmasının ardından söz alan avukatı Emek Emre de müvekkilinin beraatini talep etti.

BERAAT TALEBİNE MAHKEMEDEN RET

Mahkeme heyeti Gülşen'in savunmasını dinledikten sonra davaya ara karar verdi. Verilen ara kararda ise 'en yakın karakola imza verme' şeklindeki adli kontrol şartı kaldırıldı. Fakat Gülşen'in yurt dışına çıkış yasağı devam ettirildi. Mahkeme heyeti avukat Emre'nin de sunduğu beraat talebini reddederek duruşmayı 21 Aralık 2022 gününe erteledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Danıştay’dan tartışma yaratan FETÖ kararı! 178 hakim ve savcıya hem görev iadesi hem tazminat
Danıştay’dan tartışma yaratan FETÖ kararı! 178 hakim ve savcıya hem görev iadesi hem tazminat
Eski tip ehliyet için yenileme süresi 2 yıl uzatıldı
Eski tip ehliyet için yenileme süresi 2 yıl uzatıldı
EYT’lilere müjdeli haber verildi! EYT'de yeni formülün ne olduğu açıklandı
EYT’lilere müjdeli haber verildi! EYT'de yeni formülün ne olduğu açıklandı
AKP Parti, cemevlerinin elektrik ve su maliyetine ilişkin 23 maddelik yasa tasarısını Meclis'e sundu!
AKP Parti, cemevlerinin elektrik ve su maliyetine ilişkin 23 maddelik yasa tasarısını Meclis'e sundu!
Bursa'daki kazada ölümden dönen motosiklet sürücüsünün ilk işi selfie çekmek oldu!
Bursa'daki kazada ölümden dönen motosiklet sürücüsünün ilk işi selfie çekmek oldu!
Araç sahiplerinin işi zorlaşacak! MTV'de en az yüzde 60 zamma dikkat çekiliyor
Araç sahiplerinin işi zorlaşacak! MTV'de en az yüzde 60 zamma dikkat çekiliyor
Son Haberler
Ceylan'ın kızını görenler Melodi estetik yarışını kazanmış dedi! Değişimleriyle dudak uçuklatan anne kızın son hali
Ceylan'ın kızını görenler Melodi estetik yarışını kazanmış...
2022 KPSS Lisans, ÖABT ile alan bilgisi sınav sonuçları erişime açıldı: KPSS Sonuçları 2022 sorgulama sayfası
2022 KPSS Lisans, ÖABT ile alan bilgisi sınav sonuçları erişime açıldı:...
Yumuşak Dokuları ve Şık Tasarımlarıyla Kadın Trikolar
Yumuşak Dokuları ve Şık Tasarımlarıyla Kadın Trikolar
Danıştay’dan tartışma yaratan FETÖ kararı! 178 hakim ve savcıya hem görev iadesi hem tazminat
Danıştay’dan tartışma yaratan FETÖ kararı! 178 hakim ve savcıya...
Eski tip ehliyet için yenileme süresi 2 yıl uzatıldı
Eski tip ehliyet için yenileme süresi 2 yıl uzatıldı
EYT’lilere müjdeli haber verildi! EYT'de yeni formülün ne olduğu açıklandı
EYT’lilere müjdeli haber verildi! EYT'de yeni formülün ne olduğu...
AKP Parti, cemevlerinin elektrik ve su maliyetine ilişkin 23 maddelik yasa tasarısını Meclis'e sundu!
AKP Parti, cemevlerinin elektrik ve su maliyetine ilişkin 23 maddelik...
Bursa'daki kazada ölümden dönen motosiklet sürücüsünün ilk işi selfie çekmek oldu!
Bursa'daki kazada ölümden dönen motosiklet sürücüsünün ilk işi...
Araç sahiplerinin işi zorlaşacak! MTV'de en az yüzde 60 zamma dikkat çekiliyor
Araç sahiplerinin işi zorlaşacak! MTV'de en az yüzde 60 zamma dikkat...
MİT'in PKK/KCK operasyonunda sözde suikast birimi komutanı Burhan Piçak, Sincar'dan alındı!
MİT'in PKK/KCK operasyonunda sözde suikast birimi komutanı Burhan Piçak,...
Bakan Nebati'den ekonomik dönüşüm politikalarındaki acı gerçek itirafı!
Bakan Nebati'den ekonomik dönüşüm politikalarındaki acı gerçek...
YouTube Premium'dan dev zam! Bireysel abonelik ücretleri katlanarak güncellendi
YouTube Premium'dan dev zam! Bireysel abonelik ücretleri katlanarak güncellendi
Binali Yıldırım'ın içinde bulunduğu araç kaza yaptı!
Binali Yıldırım'ın içinde bulunduğu araç kaza yaptı!
Motorinde indirim müjdesi! Bu gece yarısı 1 lira 7 kuruş düşüyor
Motorinde indirim müjdesi! Bu gece yarısı 1 lira 7 kuruş düşüyor
Armağan Çağlayan'ın 'Açık ilişki' sorusu Dilan Çıtak'ı çileden çıkardı!
Armağan Çağlayan'ın 'Açık ilişki' sorusu Dilan Çıtak'ı çileden...