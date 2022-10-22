Gülşen'in davasına aylık kazancı damga vurdu! Duyanlar 'Bu kadarda olmaz' dedi







Mahkeme salonuna kimseye görünmeden girdi







‘’ Halkın bir kesimini aşağılamıştır ‘’

Aylık kazancını açıkladı!

Türkiye’nin en önemli kadın sanatçılarından biri olan Gülşen, yaz aylarında ortaya çıkan bir video ile zor günler geçirmişti. Nisan ayındaki bir konserinde imam hatip liselilere yönelik kullandığı sözler nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmış ve kısa bir süre cezaevine girmişti. Popçu Gülşen, karakola imza verme şartı ile tahliye edilmişti. Ozan Çolakoğlu ile evli olan Gülşen Çolakoğlu’nun 3 yıl hapis cezasıyla yargılandığı duruşmaya 30 şikayetçi de katıldı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri, vakıf avukatları, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu da katıldı.Şarkıcı Gülşen, merakla beklenen duruşmaya gelirken kimseye görünmeden mahkeme salonuna alındı. Çolakoğlu’nun avukatı Celal Ülgen, konu hakkında şikayetçi olan 130 kişinin dilekçesini geri çektiği öğrenildi. Ünlü şarkıcının bir diğer avukatı ise beraat kararı verilmesini ve tüm adli kontrol taleplerinin kaldırılması talebinde bulundu.İmam hatip liselilerle ilgili yaptığı konuşma nedeniyle hakkında yoğun şikayet dilekçesi verilen Gülşen’i bazıları affederken bazıları ise şikayetlerinde kararlı olduklarını dile getirdi. KADEM avukatları, ünlü isim hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini, konuşmanın kamu barışını bozmaya elverişli olacak şekilde halkın bir kesimini aşağıladığını dile getirdi. Mahkeme, söz konusu konser görüntüsünün bilirkişiye gönderilmesine hükmederken Gülşen’in beraat talebi ise reddedildi. Öte yandan davadan çıkan ara kararla Çolakoğlu’nun adli kontrol şartı kaldırılırken, yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verildi. Duruşma 21 Aralık tarihine ertelenirken, duruşma sonrasında Gülşen Çolakoğlu’nun herhangi bir görüntüsünün alınmaması için koridordaki kapılar basına kapatıldı.Gülşen’in mahkemedeki savunmasında suçsuz olduğunu ve yargılanma sonunda beraat edeceğine inandığını söylediği, konunun sadece şakalaşmadan ibaret olduğunu ifade ettiği öğrenildi. Üzerine atılan suçları kesinlikle kabul etmediğinin altını çizen ünlü şarkıcı, değerlerini rencide etmiş olabileceği herkesten özür dilediğini belirterek ‘’ Kadınlığım, bedenim, anneliğim ve giyim kuşamım yüzünden sözel olarak saldırıya uğradım. Görüntülerin paylaşılması manipülatif ve manidardır ‘’ dedi. Cezaevine girdiği süreçte 50’den fazla konserinin iptal olduğunu vurgulayan Gülşen, bu süreçteki tüm tazminleri karşıladığını ve ekibine ödeme yaptığını söyledi. Aynı zamanda yurtdışı yasağı nedeniyle birçok konserine katılamadığını, bu nedenle mağduriyetinin giderilmesini talep etti. Öte yandan Gülşen Çolakoğlu’nun kimlik sorgusunda lise mezunu olduğu ve aylık gelirinin 60 bin TL olduğunu söylediği öğrenildi. Sosyal medya kullanıcıları ise ünlü ismin ayda 60 bin TL kazandığına inanmadıklarını belirtti.