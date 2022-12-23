Gülşen’in konser ücreti dudak uçuklattı







Yılbaşı bütçesi dudak uçuklattı







Şarkıcı Gülşen geçtiğimiz Nisan ayında yargılanmaya başladığı dava sebebi ile uzun süre sahnelere ara vermişti. Geçtiğimiz hafta sahnelere geri dönen şarkıcı cesur kıyafetleri ve söylemleri ile gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün gerçekleşen duruşması ileri bir tarihe ertelenen Gülşen hız kesmeden konser programlarına devam ediyor.Şarkıcı Gülşen geçtiğimiz akşam Koç Grubu için düzenlenen bir partide sahne almış. Sorduğu soru ile gündem olmuştu. Yılbaşı gecesi İzmir de sahne alacak olan şarkıcının anlaştığı fiyat dudak uçuklattı. Yılbaşı gecesi İzmir meydanında sahne alacak olan Gülşen’in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile 5 milyon Tl’ye anlaştığı öğrenildi.