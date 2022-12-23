Şarkıcı Gülşen geçtiğimiz Nisan ayında yargılanmaya başladığı dava sebebi ile uzun süre sahnelere ara vermişti. Geçtiğimiz hafta sahnelere geri dönen şarkıcı cesur kıyafetleri ve söylemleri ile gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün gerçekleşen duruşması ileri bir tarihe ertelenen Gülşen hız kesmeden konser programlarına devam ediyor.
MAGAZİN
23 Aralık 2022 - 20:51
Gülşen'in konser ücreti dudak uçuklattı
Şarkıcı Gülşen sahnelere geri dönerken konser bütçesi dudak uçuklattı…
MAGAZİN
23 Aralık 2022 - 20:51
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