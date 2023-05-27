Gülşen'in pantolon üzerine iç çamaşırı tarzı olay oldu! Yorumlar havada uçuştu..













"BEBEK BEZİ GİBİ"

Geçen yıl İmam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle hapse giren ve tahliyesi gerçekleştikten sonra da oğluyla birlikte yurt dışında yaşamaya başlayan Gülşen, performansına bütün hızıyla devam ediyor.Harbiye Açıkhava Konserleri'nden sahne alan Gülşen, dün akşam izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı. Şarkılarının yanı sıra sahne kostümleriyle de çok konuşulan güzel şarkıcının son sitili yine olay yarattı.Son zamanlarda sarı saçlarını kızıla boyayan Gülşen, sahnede iki farklı kıyafet giymeyi seviyor. Gülşen ilk kombininde beyaz dantelli pantolonun üzerine iç çamaşırı giydi. Konserden görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, ünlü şarkıcının tarzına yönelik yorumlar yağmaya başladı. Gülşen, defilesinin ikinci yarısında transparan siyah bir elbisesi ise çok dikkat çekti.Gülşen'in iç çamaşırlı tulumu sosyal ağlarda hiç beğenilmedi. Kullanıcılar, "Bebek bezi gibi", "Açacak yeri yok", "Ters yüz ediyor" yorumunu yaptı.Ünlü oyuncu Arda Kural, Gülşen'in tarzına sessiz kalmadı ve olay yaratan bir yorumda bulundu. Kural'ın bu yorumu sosyal ağlarda da yoğun ilgi gördü. Ünlü oyuncu Gülşen'in sahne kıyafetine, "Bir zamanlar bezi yoktu, yağlı muşamba vardı. O sandım fakat yinde de yakışmış." şeklinde bir yorum yazdı