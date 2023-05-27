MAGAZİN
27 Mayıs 2023 - 14:48

Gülşen'in pantolon üzerine iç çamaşırı tarzı olay oldu! Yorumlar havada uçuştu..

Sahne stili ve sunumunda hiçbir zaman alışılmışın dışına çıkmayan Gülşen, dün akşam İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Yeni kızıl saçlarıyla gündem yaratan ünlü şarkıcının sahnede tercih ettiği kostümü yine gündem oldu. Beyaz dantelli pantolon üstüne iç çamaşırı giyen Gülşen'in sitiline sosyal medyada yorumlar yağdı. Oyuncu Arda Kural ise Gülşen'in kıyafetine 'bebek bezi sandım' yorumunu yaptı.

MAGAZİN
27 Mayıs 2023 - 14:48
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Yorumlar
Gülşen'in pantolon üzerine iç çamaşırı tarzı olay oldu! Yorumlar havada uçuştu..


Geçen yıl İmam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle hapse giren ve tahliyesi gerçekleştikten sonra da oğluyla birlikte yurt dışında yaşamaya başlayan Gülşen, performansına bütün hızıyla devam ediyor. 

Gülşen'in pantolon üzerine iç çamaşırı tarzı olay oldu



Harbiye Açıkhava Konserleri'nden sahne alan Gülşen, dün akşam izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı. Şarkılarının yanı sıra sahne kostümleriyle de çok konuşulan güzel şarkıcının son sitili yine olay yarattı.

Gülşen'in pantolon üzerine iç çamaşırı tarzı olay oldu

Son zamanlarda sarı saçlarını kızıla boyayan Gülşen, sahnede iki farklı kıyafet giymeyi seviyor. Gülşen ilk kombininde beyaz dantelli pantolonun üzerine iç çamaşırı giydi. Konserden görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, ünlü şarkıcının tarzına yönelik yorumlar yağmaya başladı. Gülşen, defilesinin ikinci yarısında transparan siyah bir elbisesi ise çok dikkat çekti.

Gülşen'in pantolon üzerine iç çamaşırı tarzı olay oldu

"BEBEK BEZİ GİBİ"

Gülşen'in iç çamaşırlı tulumu sosyal ağlarda hiç beğenilmedi. Kullanıcılar, "Bebek bezi gibi", "Açacak yeri yok", "Ters yüz ediyor" yorumunu yaptı.

Gülşen'in pantolon üzerine iç çamaşırı tarzı olay oldu

Ünlü oyuncu Arda Kural, Gülşen'in tarzına sessiz kalmadı ve olay yaratan bir yorumda bulundu. Kural'ın bu yorumu sosyal ağlarda da yoğun ilgi gördü. Ünlü oyuncu Gülşen'in sahne kıyafetine, "Bir zamanlar bezi yoktu, yağlı muşamba vardı. O sandım fakat yinde de yakışmış." şeklinde bir yorum yazdı

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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