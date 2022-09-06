MAGAZİN
06 Eylül 2022 - 12:33

Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanıyor!

Nisan ayında bir konserde İmam Hatipliler hakkında yorum yaptığı için tutuklanan ve daha sonra ev hapsi şartı ile serbest bırakılan ünlü şarkıcı Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

MAGAZİN
06 Eylül 2022 - 12:33
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Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanıyor!


Geçtiğimiz Nisan ayında verdiği konseri sırasında İmam Hatiplilere yönelik sözlerinden dolayı hakkında soruşturma başlatılan ve daha sonra tutuklanan ünlü şarkıcı Gülşen, ev hapsi şarıyla serbest bırakılmıştı. Gülşen'in yargılanacağı tarihin belli olduğu öğrenildi.

Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanıyor!

Mahkeme günü 21 Ekim



Tutuklanmasının ardından 4 gün tutuklu kalan ünlü şarkıcı, 'ev hapsi' kararıyla serbest bırakıldı. Savcılar, Gülşen'in bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan Gülşen'in 21 Ekim'de mahkemeye çıkarılması planlanıyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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