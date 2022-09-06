Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanıyor!







Mahkeme günü 21 Ekim







Geçtiğimiz Nisan ayında verdiği konseri sırasında İmam Hatiplilere yönelik sözlerinden dolayı hakkında soruşturma başlatılan ve daha sonra tutuklanan ünlü şarkıcı Gülşen, ev hapsi şarıyla serbest bırakılmıştı. Gülşen'in yargılanacağı tarihin belli olduğu öğrenildi.Tutuklanmasının ardından 4 gün tutuklu kalan ünlü şarkıcı, 'ev hapsi' kararıyla serbest bırakıldı. Savcılar, Gülşen'in bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan Gülşen'in 21 Ekim'de mahkemeye çıkarılması planlanıyor.