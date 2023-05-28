Gülşen o kostümüyle sahnenin tozunu attırdı! Pantolonun üzerine iç çamaşırı giydi ünlü isimler kayıtsız kalmadı!







O ŞARKICININ KIYAFETİNE ÇOCUK BEZİ YORUMU GELDİ!







Gülşen'in sahne kıyafetine sosyal medyada adeta yorum yağdı. O oyuncudan ise çocuk bezi benzetmesi yorumu geldi. Hangi oyuncudan Gülşen'in tarzına yorum geldi? Merak edilen detaylar haberimizde.Ünlü şarkıcı Gülşen giyim tarzı ve sahne kıyafetleri ile gündemde sıklıkla yerini almaktadır. Dün akşam İstanbul'da sevenleri ile bir araya gelen şarkıcının kıyafeti yine olay oldu. Kırmızı saçları ve kostümü ile dikkatleri üzerine çekti. Beyaz dantel pantolon üzerine iç çamaşır giymesi sosyal medyada olay oldu.Yaptığı sahne kostümü paylaşımında beyaz pantolon üzerine iç çamaşır giymesine yorumlar yağdı. Arda Kural'dan yorum gecikmedi. Gülşen'in tarzına yorum yaptı. İmam hatipliler ile ilgili söylediği sözlerden ötürü hapis cezası alan Gülşen tahliye edilmesi ardından yurt dışında yaşayan oğlunun yanına gitmişti. Konserlerine ise hızla devam etmektedir. İstanbul Harbiye Açıkhava'da dün akşam sevenleri ile bir araya geldi. Sarı saçlarını kırmızıya boyatarak beyaz pantolon üzerine iç çamaşır giymesi dikkatleri üzerine çekmişti. Sosyal medya kullanıcıları tarafından şu yorumlar geldi:Çocuk bezi gibi", "Açacak yeri kalmadı", "İçini dışına giyiyor". Ünlü oyuncu Arda Kuraldan "Eskiden çocuk bezleri yoktu, muşambası vardı. O sandım ama yakışmış" yorumu geldi.