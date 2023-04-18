MAGAZİN
18 Nisan 2023 - 21:33

Gülşen sahnelere dönüyor!

Uzun süredir sahneden uzak olan Gülşen, bugünlerde hayranlarıyla bir araya gelecek olmanın heyecanını yaşıyor. Gülşen, bayrmada konser maceralarına başlayacağını duyurdu.

MAGAZİN
18 Nisan 2023 - 21:33
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Gülşen sahnelere dönüyor!


Ünlü şarkıcı Gülşen, bir konser sırasında imam hatipliler ile ilgili söylediklerinden dolayı geçen yıl açılan davada tutuklanmıştı. Cezaeivnde 5 gün boyunca tek kişil koğuşta kalan Gülşen’in cezası ev hapsine dönüştürülmüştü.

Gülşen



Yurt dışına çıkış yasağı da bulunan Gülşen, en yakın karakola imza verme şartı ile ev hapsine çıkmıştı. Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme, yurt dışına çıkış yasağını 250 bin TL karşılığında kaldırmıştı. Gülşen de yurt dışı yasağının kaldırılmasının ardından oğlu Azur'un yanına İspanya’ya gitmişti.

Gülşen

Gülşen, sevenleriyle tekrar buluşacak olmanın coşkusunu yaşıyor. Bayramın ilk gününde İstanbul’da sahne alacak olan ünlü şarkıcı, bayramın 2. gününde ise Kıbrıs’ta hayranlarıyla kavuşacak.

Gülşen

Instagram hesabından “Bazı kavuşmalara az kaldı” paylaşımı yapan Gülşen, 26 Mayıs Cuma günü de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleri ile buluşacak.

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