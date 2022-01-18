Gülşen ve Ozan Çolakoğlu cephesinden 'Boşanıyorlar' iddialarına net yanıt!

2016 yılında evlenen ünlü şarkıcı Gülşen ile besteci ve aranjör Ozan Çolakoğlu'nun boşanacaklarına dair bir iddia ortaya atılmış ve Ozan Çolakoğlu'nun evi terk ettiğine dair haberler yazılmıştı.
Gülşen'in son dönemlerde giydiği sahne kıyafetleri yüzünden evliliklerin bittiği yönünde ortaya çıkan konuşmalara karşılık çiftten herhangi bir açıklama gelmemişti.
Ortaya atılan bu iddialar üzerine bir açıklama yapan Gülşen'in menajeri Haluk Şentürk, yazılan haberlerin doğru olmadığını ve Ozan Çolakoğlu’nun evi terk ederek bir arkadaşının yanına yerleşmediğini çiftin evliliklerinde bir sorun olmadığını söyledi.
LEVENT'TEKİ STÜDYOYA GİDERKEN GÖRÜNTÜLENDİLER
Haklarında çıkan 'boşanacaklar' iddialarıyla son günlerin en çok konuşulan çifti Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, Levent'te bulunan Çolakoğlu'nun stüdyosuna birlikte girerken görüntülendi.
Gülşen, son günlerin en çok eleştiri alan sahne kıyafetlerle ilgili birşey söylemek istemediğini sadece işini yaptığını açıklarken Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çifti son olarak çıkan boşanma iddialarına karşılık yanıt olarak, herşeyin yolunda gittiğini ve haberi sosyal medya takip etmedikleri için yeni duyduklarını söylediler.
Gülşen'in son dönemlerde giydiği sahne kıyafetleri yüzünden evliliklerin bittiği yönünde ortaya çıkan konuşmalara karşılık çiftten herhangi bir açıklama gelmemişti.
Ortaya atılan bu iddialar üzerine bir açıklama yapan Gülşen'in menajeri Haluk Şentürk, yazılan haberlerin doğru olmadığını ve Ozan Çolakoğlu’nun evi terk ederek bir arkadaşının yanına yerleşmediğini çiftin evliliklerinde bir sorun olmadığını söyledi.
LEVENT'TEKİ STÜDYOYA GİDERKEN GÖRÜNTÜLENDİLER
Haklarında çıkan 'boşanacaklar' iddialarıyla son günlerin en çok konuşulan çifti Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, Levent'te bulunan Çolakoğlu'nun stüdyosuna birlikte girerken görüntülendi.
Gülşen, son günlerin en çok eleştiri alan sahne kıyafetlerle ilgili birşey söylemek istemediğini sadece işini yaptığını açıklarken Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çifti son olarak çıkan boşanma iddialarına karşılık yanıt olarak, herşeyin yolunda gittiğini ve haberi sosyal medya takip etmedikleri için yeni duyduklarını söylediler.