MAGAZİN
28 Ekim 2022 - 12:33

Gülşen, yurt dışı yasağı iptal edilir edilmez İspanya'ya uçtu!

250 bin TL tutarında bir güvence miktarına karşılık yurt dışı yasağı kaldırılan şarkıcı Gülşen, oğlu Azur Benan'ı görmek için İspanya'ya gitti.

MAGAZİN
28 Ekim 2022 - 12:33
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Gülşen, yurt dışı yasağı iptal edilir edilmez İspanya'ya uçtu!


Ünlü şarkıcı Gülşen, aylar öncesinden verdiği bir konserinde İmam Hatiplilere karşı söylediği bazı ifadeler sonrası hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmış ve daha sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gülşen, yurt dışı yasağı iptal edilir edilmez İspanya'ya uçtu



"halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya hakaret etmekle" suçlanan Gülşen, 5 gün cezaevinde kaldıktan sonra cezası ev hapsine çevrilmişti. Bunun üzerine yurt dışına çıkışı yasaklanan ünlü şarkıcı, imza atmak için en yakın karakola gitmek zorunda kaldı.

250 BİN TL'LİK GÜVENCE MİKTARI

Gülşen, yurt dışı yasağı iptal edilir edilmez İspanya'ya uçtu

Geçtiğimiz gün mahkemesi görülen ve davası İçin savunmasını veren Gülşen'in adli kontrol şartı kaldırılırken yurt dışı yasağının devam edilmesine karar verilmişti. Mahkeme sonrası yapılan itiraz ve 250 bin TL tutarındaki güvence miktarıyla yurt dışı yasağı da kaldırılan Gülşen rahat bir nefes aldı.

Gülşen, yurt dışı yasağı iptal edilir edilmez İspanya'ya uçtu

Yurt dışı yasağının kaldırıldığın adair kararı duyan Gülşen, oğlu Azur Benan'ı görmek için hemen İspanya'ya gitti. 50 konserini birden iptal eden 46 yaşındaki şarkıcının uluslararası yasağın kalkmasıyla birlikte performanslarına devam edip etmeyeceğini merak ediliyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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