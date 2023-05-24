Gülseren Budaycıoğlu’nun gerçek hikayesi aldı başını gitti! Resmi açıklama yapıldı: Netflix Terzi 2.sezon tarih belli oldu!







28 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK











Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı ve Kırklareli ile İstanbul'da çekimleri gerçekleştirilen Terzi dizisi, popülerliğini koruyor. Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dizi, Cem Karcı tarafından yönetiliyor. İlk sezonun ardından 2. sezonun tarihi de açıklandı.Dizide ünlü terzi Peyami'nin hikayesi anlatılıyor. Peyami, en yakın arkadaşının nişanlısı için bir gelinlik dikmektedir. Ancak hiç tanımadığı bu genç kız, beklenmedik bir şekilde Peyami'nin hayatına girdiğinde, terzi yeni bir sırrın peşine düşer.Terzi dizisi, ilgi çekici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. İkinci sezonun merakla beklenmesi, diziye duyulan ilginin devam ettiğini göstermektedir. 28 Temmuz'da başlayacak olan yeni sezon, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmayı hedeflemektedir.