Kim Kimdir
13 Kasım 2022 - 19:04

Gülten Dayıoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Gülten Dayıoğlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Gülten Dayıoğlu kimdir? Gülten Dayı oğlu kaç yaşında? Ünlü yazarın kaç kitabi var, ilk yazığı kitabın adı ne kaç yılında yazmıştır? İşte Gülten Dayı oğlu hakkında tüm bilgiler ve tüm kitaplarının isimleri...

Kim Kimdir
13 Kasım 2022 - 19:04
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Gülten Dayıoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Gülten Dayıoğlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
İnsanlara yaptığı birçok eser ile adını duyurmuş olan Gülten Dayıoğlu hakkında detaylar merak edilmekte. İnsanlar Gülten Dayı oğlunun yaşını, yaptığı eserlerinin adlarını, nereli olduğu ve bunun gibi detayları merak etmekte.

Gülten Dayıoğlu

GÜLTEN DAYIOĞLU KİM?

Gülten dayıoğlu 1935 yılında dünyaya gelmiştir ve günümüzde 87 yaşındadır. Ülkemizin Kütahya seherinde dünyaya gelmiştir. Gülten Dayıoğlu İstanbul Atatürk Kız Lisesinden mezun olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine yazılmış fakat bir süre sonra eğitimine son vermiştir. Okulunu bırakmasının ardından açık öğretim sınavlarına girerek ilkokul öğretmenliğini kazanmıştır.

Gülten Dayıoğlu 15 yıl kadar ilkokul öğretmeni olarak hizmet verdikten sonra istifa ederek öğretmenlik kariyerine son vermiştir. Öğretmenlik kariyerini bitirdikten sonra 1963 tarihinde bir eser yayınlamıştır.1963 yılında yazılan bu eser Gülten Dayı oğlunun ilk eseri olup adı Bahçıvanın Oğlu ’dur. 20-25'li yaşlarında televizyon ve radyo oyunu yazarak yayınlamıştır. Eğitim Hayatı ile ilgili olan sorunlara çok önem veren Gülten Dayıoğlu Cumhuriyet ile Milliyet gazetelerinde eğitim ile ilgili olan çok yoğun yazılar yazmıştır. Edebiyata duyduğu merak sayesinde birçok eser ve makale yazarak sayısız ödül almıştır.

Gülten Dayıoğlu 1963-1971 tarihlerinin arasında toplamda 8 sene içerisinde 1 tanesi hikâye olmak üzere 20 ye yakın eser yazmıştır. Gülten Dayıoğlu yaptığı eserler arasında 6-9 yaş arası kitle için de kitap yazmıştır. Yazdığı eserler sayesinde birçok ödüle layık görülerek sayısız ödülü bulunmaktadır. Gülten Dayıoğlu bu başarılarının yanı sıra kişisel hayatında ise evli ve 2 tane erkek çocuğu olan başarılı bir kadındır.

Gülten Dayıoğlu

Aldığı Ödüller:

1965 Yunus Nadi Yarışması Öykü Ödülü ikinciliği

1987 Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Ödülü, Gül Gelin adlı öyküyle

1987 Kültür ve Turizm Bakanlığı Çocuk Edebiyatı Ödülü, Kafdağı’nın Ardına Yolculuk ile

1989 İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Romanı Ödülü, Parpat Dağı’nın Esrarı ile

1990 Altın Kitap Ödülü

Gülten Dayıoğlu Eserleri


ÖYKÜ:

Geride Kalanlar (1975)

Geriye Dönenler (1986)

Roman Eserleri

Fadiş (1971)

Dört Kardeştiler (1971)

Suna’nın Serçeleri (1974)

Yurdumu Özledim (1977)

Ben Büyüyünce (1979)

Dünya Çocukların Olsa (1981)

Ölümsüz Ece (1985)

Kafdağı’nın Ardına Yolculuk (1987)

Parpat Dağının Esrarı (1989)

Midas Kartalının Gözleri (1991)

Tuna’dan Uçan Kuş (1992)

Yeşil Kiraz (1992)

 

Öykü Eserleri

Uçan Motor (1965)

Kırmızı Bisikletin Binicisi (1965)

Leylek Karda Kaldı (1979)

Şenlik Günü (1983)

Kır Gezisi (1983)

Azat Kuşu (1984)

Deli Bey (1984)

Kumluktaki Yavru Martı (1984)

Sıcak Ekmek (1984)

Uçurtma (1984)

Neşeli Boyacı (1988)

Küskün Ayıcık (1989)

Yaşanmış Hayvan Öyküleri I-II (1991)

Leylek Karda Kaldı (1991)

Bilim Kurgu Üzerine

Akıllı Pireler (1982)

Işın Çağı Çocukları (1987) 

EDİTÖR
Rabia Yağmur Çelik
Rabia Yağmur Çelik
İlginizi Çekebilir
Sinan Oğan kimdir, nereli, yaşı kaç? Sinan Oğan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Sinan Oğan kimdir, nereli, yaşı kaç? Sinan Oğan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Gökhan Gönül kimdir, nereli, yaşı kaç? Gökhan Gönül biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Gökhan Gönül kimdir, nereli, yaşı kaç? Gökhan Gönül biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Kemal Kılıçdaroğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Kemal Kılıçdaroğlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Kemal Kılıçdaroğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Kemal Kılıçdaroğlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
İbrahim Toraman kimdir, nereli, yaşı kaç? İbrahim Toraman biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
İbrahim Toraman kimdir, nereli, yaşı kaç? İbrahim Toraman biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Tuğba Karaca kimdir, nereli, yaşı kaç? Tuğba Karaca biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Tuğba Karaca kimdir, nereli, yaşı kaç? Tuğba Karaca biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Halit Ziya Uşaklıgil kimdir, nereli, yaşı kaç? Halit Ziya Uşaklıgil biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Halit Ziya Uşaklıgil kimdir, nereli, yaşı kaç? Halit Ziya Uşaklıgil biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Son Haberler
Promosyon ateşi harlandı! 36 ay devam diyenlere Garanti BBVA şartsız 7.500 TL nakit ödeyecek
Promosyon ateşi harlandı! 36 ay devam diyenlere Garanti BBVA şartsız...
Bein Sport HD 1 Beşiktaş - Antalyaspor maçını canlı izle
Bein Sport HD 1 Beşiktaş - Antalyaspor maçını canlı izle
S Sport Milan - Fiorentina maçını canlı izle
S Sport Milan - Fiorentina maçını canlı izle
Sinan Oğan kimdir, nereli, yaşı kaç? Sinan Oğan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Sinan Oğan kimdir, nereli, yaşı kaç? Sinan Oğan biyografisi, hayatı...
Tarım Kredi marketlerinde semt pazarını sollayan fiyatlar! Kilosu 6,75 TL'ye düştü kapanın elinde kalacak
Tarım Kredi marketlerinde semt pazarını sollayan fiyatlar! Kilosu 6,75...
Gökhan Gönül kimdir, nereli, yaşı kaç? Gökhan Gönül biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Gökhan Gönül kimdir, nereli, yaşı kaç? Gökhan Gönül biyografisi,...
Twitter, Instagram, WhatsApp'te erişim sorunu! Yasak geldi platformlar çöktü, nedeni açıklandı
Twitter, Instagram, WhatsApp'te erişim sorunu! Yasak geldi platformlar...
EYT'liler için Ocak-Şubat ayı detayı! Başvuru yapmak gerekiyor, ilk maaşla beraber...
EYT'liler için Ocak-Şubat ayı detayı! Başvuru yapmak gerekiyor, ilk...
Kemal Kılıçdaroğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Kemal Kılıçdaroğlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Kemal Kılıçdaroğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Kemal Kılıçdaroğlu...
İstiklal Caddesi yangın yerine döndü! Patlamada ölü ve yaralılar var: Peş peşe açıklamalar yapılıyor
İstiklal Caddesi yangın yerine döndü! Patlamada ölü ve yaralılar...
İbrahim Toraman kimdir, nereli, yaşı kaç? İbrahim Toraman biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
İbrahim Toraman kimdir, nereli, yaşı kaç? İbrahim Toraman biyografisi,...
Danla Bilic ve Kubilay Aka'nın birlikteliği kısa sürdü! Ayrılık sonrasında üstsüz fotoğraflar sosyal medyaya damgasını vurdu
Danla Bilic ve Kubilay Aka'nın birlikteliği kısa sürdü! Ayrılık...
Cem Yılmaz'ın İskoç viskisi servet değerinde! Bir kadehin fiyatı dudak uçuklattı takipçileri topa tuttu
Cem Yılmaz'ın İskoç viskisi servet değerinde! Bir kadehin fiyatı...
Tuğba Karaca kimdir, nereli, yaşı kaç? Tuğba Karaca biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Tuğba Karaca kimdir, nereli, yaşı kaç? Tuğba Karaca biyografisi,...
Halit Ziya Uşaklıgil kimdir, nereli, yaşı kaç? Halit Ziya Uşaklıgil biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Halit Ziya Uşaklıgil kimdir, nereli, yaşı kaç? Halit Ziya Uşaklıgil...