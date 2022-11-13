Gülten Dayıoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Gülten Dayıoğlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

GÜLTEN DAYIOĞLU KİM?

Aldığı Ödüller:

Gülten Dayıoğlu Eserleri





ÖYKÜ:

Öykü Eserleri

İnsanlara yaptığı birçok eser ile adını duyurmuş olan Gülten Dayıoğlu hakkında detaylar merak edilmekte. İnsanlar Gülten Dayı oğlunun yaşını, yaptığı eserlerinin adlarını, nereli olduğu ve bunun gibi detayları merak etmekte.Gülten dayıoğlu 1935 yılında dünyaya gelmiştir ve günümüzde 87 yaşındadır. Ülkemizin Kütahya seherinde dünyaya gelmiştir. Gülten Dayıoğlu İstanbul Atatürk Kız Lisesinden mezun olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine yazılmış fakat bir süre sonra eğitimine son vermiştir. Okulunu bırakmasının ardından açık öğretim sınavlarına girerek ilkokul öğretmenliğini kazanmıştır. Gülten Dayıoğlu 15 yıl kadar ilkokul öğretmeni olarak hizmet verdikten sonra istifa ederek öğretmenlik kariyerine son vermiştir. Öğretmenlik kariyerini bitirdikten sonra 1963 tarihinde bir eser yayınlamıştır.1963 yılında yazılan bu eser Gülten Dayı oğlunun ilk eseri olup adı Bahçıvanın Oğlu ’dur. 20-25'li yaşlarında televizyon ve radyo oyunu yazarak yayınlamıştır. Eğitim Hayatı ile ilgili olan sorunlara çok önem veren Gülten Dayıoğlu Cumhuriyet ile Milliyet gazetelerinde eğitim ile ilgili olan çok yoğun yazılar yazmıştır. Edebiyata duyduğu merak sayesinde birçok eser ve makale yazarak sayısız ödül almıştır. Gülten Dayıoğlu 1963-1971 tarihlerinin arasında toplamda 8 sene içerisinde 1 tanesi hikâye olmak üzere 20 ye yakın eser yazmıştır. Gülten Dayıoğlu yaptığı eserler arasında 6-9 yaş arası kitle için de kitap yazmıştır. Yazdığı eserler sayesinde birçok ödüle layık görülerek sayısız ödülü bulunmaktadır. Gülten Dayıoğlu bu başarılarının yanı sıra kişisel hayatında ise evli ve 2 tane erkek çocuğu olan başarılı bir kadındır.1965 Yunus Nadi Yarışması Öykü Ödülü ikinciliği 1987 Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Ödülü, Gül Gelin adlı öyküyle 1987 Kültür ve Turizm Bakanlığı Çocuk Edebiyatı Ödülü, Kafdağı’nın Ardına Yolculuk ile 1989 İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Romanı Ödülü, Parpat Dağı’nın Esrarı ile 1990 Altın Kitap ÖdülüGeride Kalanlar (1975) Geriye Dönenler (1986) Roman Eserleri Fadiş (1971) Dört Kardeştiler (1971) Suna’nın Serçeleri (1974) Yurdumu Özledim (1977) Ben Büyüyünce (1979) Dünya Çocukların Olsa (1981) Ölümsüz Ece (1985) Kafdağı’nın Ardına Yolculuk (1987) Parpat Dağının Esrarı (1989) Midas Kartalının Gözleri (1991) Tuna’dan Uçan Kuş (1992) Yeşil Kiraz (1992)Uçan Motor (1965) Kırmızı Bisikletin Binicisi (1965) Leylek Karda Kaldı (1979) Şenlik Günü (1983) Kır Gezisi (1983) Azat Kuşu (1984) Deli Bey (1984) Kumluktaki Yavru Martı (1984) Sıcak Ekmek (1984) Uçurtma (1984) Neşeli Boyacı (1988) Küskün Ayıcık (1989) Yaşanmış Hayvan Öyküleri I-II (1991) Leylek Karda Kaldı (1991) Bilim Kurgu Üzerine Akıllı Pireler (1982) Işın Çağı Çocukları (1987)