Gümüşe yatırım mı olur demeyin... Fiyatlar yukarı doğru gözü dikti! Yatırım yapacaklara güncel gümüş 12 Eylül kuru fiyatları







Gümüş fiyatları neden düşüşte?







Gümüş fiyatları herkesi şaşırtıyor

Yatırımcılar güvenli yatırım araçları arayışı içerisine girerken altından sonra en çok tercih edilen yatırım aracı gümüş olmaktadır. Gümüş fiyatlarında görülen düşüş devam ederken 2022 yılı ocak ayından itibaren sert düşüşler görüldü. Gümüş fiyatları dip seviyelerini görürken yatırımcılar da yaşanan düşüş karşısında oldukça şaşırdı. Peki, Gümüş fiyatları ne kadar? 12 Eylül 2022 gümüş fiyatları ne kadar oldu? İşte 12 Eylül 2022 Pazartesi gümüş fiyatları…Yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçları içerisinde yer alan gümüş fiyatları düşüş seyrine devam ediyor. Son zamanlarda ciddi düşüşler yaşayarak yatırımcıları endişelendiren gümüş fiyatları yakından takip ediliyor. Altın fiyatları ile birlikte düşüp yükselen gümüş fiyatları da son günlerde düşmeye devam ediyor.Gümüş fiyatlarında görülen düşün nedenleri araştırılırken dolar, emtialar ve kıymetli metaller üzerinde oluşan baskının düşün en önemli nedeni olduğu söylenmektedir. FED tarafından açıklanan faiz kararı sonrasında altın ve gümüş gibi kıymetli metaller üzerinde baskı oluşturan dolar kuru fiyatların düşmesine neden olmaktadır.Altın ve gümüş fiyatları hakkında yapılan açıklamalar sonrasında FED tarafından alınan faiz kararını doların yükselmesine neden olması ile birlikte diğer yatırım araçlarını üzerinde baskı oluşturduğu görülmektedir. Kıymetli metaller üzerinde oluşan baskılar ise ons altın ve ons gümüş fiyatlarını azalmasına neden oluyor. Yapılan açıklamalar doğrultusunda ons bazında yaşanan değer kayıplarının altın ve gümüş fiyatlarında aşağı yönlü bir hareketin oluşmasına neden olduğu söylenmektedir. Doların yükselişe geçmesi ile beraber gelişmiş tüm para birimleri değer kaybetmeye başladı. Bu duruma paralel olarak altın ve gümüş fiyatları da düşüşe geçti.Yatırım aracı olarak gümüşü tercih eden birçok kişi fiyatların ne kadar olduğunu araştırmaktadır. Gümüş fiyatları uluslararası piyasalarda dün alış fiyatı olarak 11,04 TL, satış fiyatı olarak 11,57 TL olarak görüldü. 12 Eylül 2022 Pazartesi günü itibariyle gümüş alış fiyatı 11,09, satış fiyatı ise 11,63 oldu. 12 Eylül 2022 Pazartesi günü gümüş ons fiyatı ise 18,92 seviyesinde işlem görmektedir.