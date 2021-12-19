YAŞAM
19 Aralık 2021 - 00:12
Güncelleme: 19 Aralık 2021 - 00:12

Gümüşhane'de çay tiryakisi adam bir oturuşta 100 bardak içiyor!

Gümüşhane merkeze bağlı yenice köyünde yaşayan 57 yaşındaki Ömer Faruk Soydaş isimli vatandaş, bir oturuşta 100 bardak çayı birden içiyor. Soydaş, şayet muhabbet güzelse çay içmede sınır tanımayacağını söylüyor.

YAŞAM
19 Aralık 2021 - 00:12
Güncelleme: 19 Aralık 2021 - 00:12
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Gümüşhane'de çay tiryakisi adam bir oturuşta 100 bardak içiyor!
Türk kültürünün en önemli örneklerinden biri olan çay, Gümüşhane’nin Yenice köyünde ilk akla Ömer Faruk Soydaş'ı getiriyor. Sudan sonra en çok tüketimi yapılan çayda sınır tanımayan Soydaş, Türkiye genelinde en çok çay tüketen insanlardan biri olarak biliniyor.








Çiftçilikle uğraşan Ömer Faruk Soydaş’ın gün içinde en büyük tutkularından birisi çay içmek. Evde, köy kahvesinde, hayvanlarını otlatmaya çıkardığında sürekli çay tüketen Soydaş’ın bu hali, köy halkı tarafından artık normal olarak karşılanıyor.



Kaç bardak içtiğini bilmeyen sadece demlik hesabı yapan Soydaş, 7,5 saat hiç aralık vermeden çay içtiği günlerin olduğunu söyledi. Çayı sadece Erzurum şekerini kıtlama yaparak içtiğini belirten Soydaş, çayın güzel olması halinde 100 bardağı bulduğunu dile getirdi ve çayı günün 24 saatinde kendisi için en önemli şeylerden biri olarak gördüğünü ifade etti.


Ailesinin çayı demleyip önüne koyduklarını kendisinin doldurup içtiğini söyleyen Soydaş, bu güne kadar rekor olarak 100 bardak içtiğini ve ayrıca 80 su bardağı da rekorunun olduğunu belirterek hiç çay iştahı olmasa bile bir semaver çayı tek başına içebildiğini anlattı.
 
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