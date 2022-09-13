YAŞAM
13 Eylül 2022 - 10:50

Gümüşhane'de İran uyruklu aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Gümüşhane'de İran uyruklu ailenin içerisinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

YAŞAM
13 Eylül 2022 - 10:50
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Gümüşhane’de İran uyruklu aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı


Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu Salehi ailesinin içerisinde olduğu 22 AB 456 İran plakasına sahip otomobil, Bayburt-Gümüşhane karayolunun Sargınkaya köyü karşısında sürücüsü Abolfazl Salehi'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sabaha karşı hakimiyetini kaybetti.

İlk olarak yol kenarındaki duvara çarpan ardından menfez boşluğuna düşen otomobilde sürücü Salehi sıkıştığı yerde can verirken, araçta yolcu olarak bulunan eşi Elina Salehi ve kızı Zahra Ashena Salehi yaralandı.
Kızının yola çıkarak araçları durdurup haber vermesiyle bölgeye 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yollandı. AFAD ekipleri araçta sıkışan sürücü Abolfazl Salehi ve eşi Elina Salehi'yi bulundukları yerden çıkardı.



Yaralılar olay mahalinde 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kazada yaşamını yitiren sürücü Abolfazl Salehi'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Bin 500 yıl öncesine ait, Antik kentin mozaikle süslü hamamı restore edildi
Bin 500 yıl öncesine ait, Antik kentin mozaikle süslü hamamı restore edildi
Adana’da kadınlar sopalarla hastane bastı
Adana’da kadınlar sopalarla hastane bastı
İstanbul’da taksi gaspı kamerada: Taksici arkasına bile bakmadan kaçtı
İstanbul’da taksi gaspı kamerada: Taksici arkasına bile bakmadan kaçtı
2023 Kurban Bayramı ne zamana denk geliyor? 2023 resmi ve dini tatil günleri
2023 Kurban Bayramı ne zamana denk geliyor? 2023 resmi ve dini tatil günleri
A101 kataloğunu görmeden alışverişe çıkmayın! A101 fiyatları aşağı çekti, indirimler havada uçuşuyor! İşte 13 Eylül 2022 fiyat listesi
A101 kataloğunu görmeden alışverişe çıkmayın! A101 fiyatları aşağı çekti, indirimler havada uçuşuyor! İşte 13 Eylül 2022 fiyat listesi
Parmağına yüzük sıkışan çocuğun imdadına sağlık çalışanları ve itfaiye ekipleri yetişti
Parmağına yüzük sıkışan çocuğun imdadına sağlık çalışanları ve itfaiye ekipleri yetişti
Son Haberler
1 Kadın 1 Erkek Netflix ne zaman başlayacak? Netflix'den milyonların izlediği dizi hakkında yeni gelişme!
1 Kadın 1 Erkek Netflix ne zaman başlayacak? Netflix'den milyonların...
Teşkilat yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisi 3. sezon yeni oyuncular duyuruldu
Teşkilat yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor? Teşkilat...
Artan kira bedelleri sendikaları harekete geçirdi! Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar için sendikalardan tazminat talebi...
Artan kira bedelleri sendikaları harekete geçirdi! Büyükşehirlerde...
Selçuk Geçer paylaştı! Bu tahmin tüm hesapları değiştirecek... En büyük korkum dedi ve paylaştı!
Selçuk Geçer paylaştı! Bu tahmin tüm hesapları değiştirecek......
Ne oldu sana LARA? Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek'i gören tanıyamıyor! Artık kemikleri sayılıyor...
Ne oldu sana LARA? Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek'i gören...
Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlanan Yasak Elma yeni bölüm tarihi
Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlanan...
Garip filminin Fatoş'unu gören 'yok artık' diyor...Kemal Sunal'ın filmiyle meşhur olmuştu... Ece Alton yıllar sonra...
Garip filminin Fatoş'unu gören 'yok artık' diyor...Kemal Sunal'ın...
Çalışkan Ahmet olarak tanıyoruz onu, bir de şimdi görün... Masum yüzlü yakışıklı Çalışkan Ahmet yıllar sonra bakın nerede ortaya çıktı!
Çalışkan Ahmet olarak tanıyoruz onu, bir de şimdi görün... Masum...
Bakan Kurum: 'Açıklanacak sosyal konut projesi ekonomiyi büyütecek'
Bakan Kurum: 'Açıklanacak sosyal konut projesi ekonomiyi büyütecek'
Kadınların turşu mesaisi başladı
Kadınların turşu mesaisi başladı
Bin 500 yıl öncesine ait, Antik kentin mozaikle süslü hamamı restore edildi
Bin 500 yıl öncesine ait, Antik kentin mozaikle süslü hamamı restore...
Adana’da kadınlar sopalarla hastane bastı
Adana’da kadınlar sopalarla hastane bastı
Bu transfer çok konuşulur... Teşkilat dizisinden Kuruluş Osman’a geçti yer yerinden oynayacak! Yıldız oyuncunun yeni rolü çok konuşulacak
Bu transfer çok konuşulur... Teşkilat dizisinden Kuruluş Osman’a...
Süper Lig'de kalesini gole kapatanlar zirvede!
Süper Lig'de kalesini gole kapatanlar zirvede!
Avrasya Tünelinde 67 bin 982 araç ile günlük araç geçişi rekoru kırıldı
Avrasya Tünelinde 67 bin 982 araç ile günlük araç geçişi rekoru...