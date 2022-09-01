YAŞAM
01 Eylül 2022 - 17:30

Gümüşhane'de Su Kanalına DÜşen Rus Turist Yaralandı

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde kamp kuran Rus turist kafilesinde yer alan 63 yaşındaki Elizaveta Urumova günün erken saatlerinde dengesini kaybederek su kanalına düştü.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 17:30
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Gümüşhane'de Su Kanalına DÜşen Rus Turist Yaralandı


Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kamp kuran Rus turist kafilesinde yer alan 63 yaşındaki Elizaveta Urumova günün erken saatlerinde dengesini kaybederek su kanalına düştü. 2 metre yükseklikten düşerek beton zemine başını çarpan Rus turist ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.


Olay günün erken saatlerinde Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana geldi. Rusya'dan Alanya'ya gitmek için yola çıkan 8 kişilik Rus turist kafilesi dün akşam saatlerinde ilçede buldukları boş bir arazide kamp kurdu. Sabahın erken saatlerinde kamp alanından ayrılmak için hazırlık yapan kafile aralarından bir kişinin eksik olduğunu fark etti. Çevrede arama yapan grup 63 yaşındaki Elizaveta Urumova'nın sulama kanalına düştüğünü ve hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere acil sağlık personelleri sevk edildi,




2 metrelik yükseklikten içi boş su kanalına düşüp başını çarptığı tespit eden ve kanlar içerisinde hareketsiz şekilde yerde yatan 63 yaşındaki Rus turist sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Torul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Rus turistin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak
HES barajında erkek cesedi bulundu
HES barajında erkek cesedi bulundu
Zincir marketlerin bu oyununa dikkat! Raftaki etiketin fiyatı kasada değişiyor!
Zincir marketlerin bu oyununa dikkat! Raftaki etiketin fiyatı kasada değişiyor!
İşte dünyanın en büyük balığı Arapayma! Arapayma balığı ne zaman avlanılır? Balık değil bir canavar!
İşte dünyanın en büyük balığı Arapayma! Arapayma balığı ne zaman avlanılır? Balık değil bir canavar!
HDP’li Semra Güzel tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi
HDP’li Semra Güzel tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi
Son Haberler
Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış...
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler kaldı
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler...
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Pedro ilk golünü attı
Pedro ilk golünü attı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
HES barajında erkek cesedi bulundu
HES barajında erkek cesedi bulundu
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti! Teşkilat dizisinin yeni başrolü
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti!...
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi' açıklaması
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi'...
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz kuşağı yayın akışı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz...