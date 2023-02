Gün aşırı 15 TL veren 10.000 TL'yi cebine koyacak: O banka sınırları zorladı!

ON BANK, İLAÇ GİBİ KAMPANYANIN DETAYLARINI VERDİ !







ON BANK İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA TABLOSU

ON BANK İHTİYAÇ KREDİSİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Çevrimiçi internette hizmet veren ve bir çok tüketici tarafından çokça tercih edilen banka olan ON Bank, vatandaşların nakit ihtiyacını karşılamak için yeni bir kampanya başlattı. Bir çok vatandaş tarafından tercih edilen ON Bank, Burgan Bank'ın dijital bankacılık kolu olarak hizmet vermektedir. 2023 yılının gelmesiyle birlikte artan yaşam maliyeti, vatandaşların geçimini zorlaştırdı. ON Bank, vatandaşlar için yeni bir kampanya düzenleyerek dikkatleri çekti. Zorda kalan tüketicilere vereceği nakit desteği ile birlikte faiz oranını yüzde 0,99'a düşürdü.ON Bank, yeni müşteriler için duyurduğu kredi kampanyasıyla ilgili detayları duyurdu. Dosya masrafsız ihtiyaç kredisi, yüzde 0,99 faiz oranıyla 5 bin TL'ye kadar kullanılabilecek. Öte yandan ON Bank, 5 ile 10 bin TL aralığında olan ihtiyaç kredileri için faiz oranının 1,59 olarak uygulayacaklarını söyledi. Ödeme tablosunun da detaylarını veren ON Bank, 5 bin TL kredi için 6 ay, 10 bin TL kredi için 36 ay vade seçeneği olduğunu duyurdu.Yeni müşteriler için başlatılan kredi kampanyasının detaylarını paylaşan ON Bank, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için örnek ödeme tablosunu yayınladı. Birinci hesaplama tablosu: Kredi tutarı: 5 bin TL Faiz oranı: Yüzde 0,99 Aylık taksit tutarı: 869,8 TL İkinci hesaplama tablosu: Kredi tutarı: 10 bin TL Faiz oranı: Yüzde 1,59 Vade sayısı: 36 ay Aylık taksit tutarı: 391,54 TLON Bank, yeni müşterileri için başlattığı kredi kampanyasıyla birlikte bir çok vatandaş acil nakit ihtiyacını karşılayabilecek. Düşük faiz ve dosya masrafsız olanağıyla öne çıkan banka, başvuru detaylarını da paylaştı. Kredi kampanyasından yararlanabilmek için yeni müşteri olunması gerektiğini belirten ON Bank, mobil uygulama veya internet bankacılığı aracılığıyla kredi başvuru yapılabileceğini duyurdu. Öte yandan yine banka müşterisi olmak isteyenler, resmi internet adresinden de kolaylıkla hesap açabilecek.