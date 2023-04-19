TEKNOLOJİ
19 Nisan 2023 - 20:30

Gün ortasında telefonunun şarjı çat diye bitenler dikkat! Bu yöntemi deneyenler binlerce lira masraftan kurtulacak

Telefonunun şarjı çabuk bitenlerin yüreğini ferahlatan gelişme paylaşıldı. Binlerce liralık batarya değişimi yapmanıza gerek kalmadı. Bataryanın çabuk bitmesinin nedeni ortaya çıktı.

TEKNOLOJİ
19 Nisan 2023 - 20:30
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Gün ortasında telefonunun şarjı çat diye bitenler dikkat! Bu yöntemi deneyenler binlerce lira masraftan kurtulacak
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Akıllı telefon kullanan insanlar sık sık şarjlarının çabuk bitmesinden şikayet ediyor. Peki telefon şarjlarının çabuk bitmesinin sebebi nedir? Bunun önüne nasıl geçilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKILLI TELEFONLARIN ŞARJINI BİTİREN ETKENLER

Akıllı telefon kullanan insanlar şarj konusunda bir müddet sonra sorun yaşamaya başlıyor. Eğer sizin de telefon şarjınız fazla zaman dayanmıyorsa arka plandaki aktif olarak çalışan uygulamalar buna sebep olabilir. Aynı zamanda telefona hasar yaratan uygulamaların da telefondan silinmesi gerekiyor. 



Akıllı Telefon Şarjlarının Çabuk bitme Sebebi

İnternet paketiniz de eğer çabuk bitiyorsa bunun nedeni de kullandığınız zararlı uygulamalar sebebiyle olabilir. Ekran parlaklığının açık olması da telefon şarjının çabuk bitmesini etkileyen durumlardan biri. Kullanmadığınız uygulamaları da arka plandan sürekli temizlemeniz gerekiyor. Aynı zamanda defalarca kez WiFi ve mobil verinin açık olması, bildirimler, uygulama güncellemeleri de telefon şarjının bitmesine yol açıyor. Aynı zamanda konum uygulamaları da telefon şarjlarını yüksek hızda bitiriyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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