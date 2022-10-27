Kredi
27 Ekim 2022 - 20:35

Günde 1 paket sigara fiyatına 25.000 TL ihtiyaç kredisi ING'den

ING Bank ihtiyaç kredi faiz oranını düşürdü. Günde 30 TL ödeyerek 25 bin TL ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. İşte detaylar.

Kredi
27 Ekim 2022 - 20:35
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Günde 1 paket sigara fiyatına 25.000 TL ihtiyaç kredisi ING'den
Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları güncellendi. Bankalar arasındaki rekabette öne çıkan banka ING Bank oldu. ING Bank en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranını mevcut ve yeni müşterilerine sunarak hem müşteri portföyünü artırıyor hem de vatandaşların nakit sorununa çare oluyor.

ING Bank’tan çekilen ihtiyaç kredilerinde faiz oranı düşük olduğu için aylık taksitler de buna paralel olarak daha az miktarda oluyor. ING Bank ihtiyaç kredilerini 12 ay, 24 ay ve 36 ay vade imkanıyla kullanabilirsiniz.

ING Bank’tan günde 30 TL’ye 25.000 TL ihtiyaç kredisi

Kamu bankaları ve özel bankalar müşterilerine özel kampanyalar ile ihtiyaç kredisi sağlıyor. Özel bankaların en çok tercih edilenlerinden olan ING ise kredi faiz oranını en düşük seviyede tutarak acil nakit ihtiyaçlarında kurtarıcı oluyor.

ING Bank’tan kullanılan 25 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredisi için günde sadece bir paket sigara parası yani 30 TL çıkıyor. Yüzde 1,29 faiz oranı sunan banka, faizi düşük tuttuğu için aylık taksitler de diğer bankalara göre daha uygun oluyor. Müşterilerine ödeme kolaylığında çığır açan ING, tüm bu avantajlara en olarak bir de 3 ay taksit erteleme imkanı tanıyor. Buna göre örneğin Ekim ayında kredi kullanan kişi ilk taksitini ocak ayında ödemeye başlıyor.

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ING ihtiyaç kredisi kampanyasına göre 25 bin TL kredi çekmek istediğinizde ayda 920 TL taksit ödeyeceksiniz. Kredide toplam faiz 8 bin 149 TL, tahsis ücreti de 125 TL oluyor. Böylelikle 36 ay vade sonunda cebinizden 33 bin 274 lira çıkmış oluyor.

Kredi tutarı: 25.000 TL

Vade: 36 ay

Faiz oranı: 1,29

Aylık taksit: 920 TL

Toplam geri ödeme: 33.274 TL

İlk kez ING’li olacak müşteriler yüzde 1,24 faiz oranından 20 bin TL’ye kadar olan krediler için yararlanabiliyor. Bu kredi için yeni ING’li olacakların kredi notunun 1850 ve üzerinde olması isteniyor.

ING ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

ING’den ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak oldukça kolay. İhtiyaç kredisi başvurusu için size en yakın ING şubesini ziyaret edebilirsiniz. Buna ek olarak ING Bank internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden de kredi başvurusu yapılabilmektedir.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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