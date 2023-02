Günde 100 lira veren son model araba sahibi olacak: Fiat kampanyayı başlattı!

FİAT YENİ EGEA SEDAN 2023 FİYAT LİSTESİ







Fiat üzerinden görülmemiş kampanya geldi. Bayilere giderek Koç Fiat kredi imkanından anında yararlanabilirsiniz. İstediğiniz Fiat Egea'yı seçerek 3 bin TL taksit imkanıyla beraber satın alabilirsiniz. 3 bin TL taksit ile araba satın alınırken 200 bin TL nakit kullanarak 191 bin TL kredi kullanımı sunuldu. Benzeri görülmemiş olan kampanya için 2023 şubat sıfır araç fiyat listesi açıklandı.Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 391.900Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 554.900 Fiat Egea Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT 666.900 Fiat Egea Easy 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 734.900 Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 450.900 Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 624.900 Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 663.900Fiat Egea Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 704.900 Fiat Egea Urban 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 762.900 Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 514.900 Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 662.900 Fiat Egea Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 742.900 Fiat Egea Lounge 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 800.900