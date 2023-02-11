Finans
11 Şubat 2023 - 18:45

Günde 100 lira veren son model araba sahibi olacak: Fiat kampanyayı başlattı!

Fiat Egea almak için hayal kuranlara müjdeli haber geldi. Otomobil sektöründe sevilen markalardan olan fiat çeşitli arabaları üretip satarken vatandaşların beklediği müjde duyuruldu. İşte, aylık düşük tutar ödeyerek araba sahibi olabileceksiniz. Şubat ayı Fiat fiyat listesi haberimizde.

Finans
11 Şubat 2023 - 18:45
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Günde 100 lira veren son model araba sahibi olacak: Fiat kampanyayı başlattı!
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Fiat üzerinden görülmemiş kampanya geldi. Bayilere giderek Koç Fiat kredi imkanından anında yararlanabilirsiniz. İstediğiniz Fiat Egea'yı seçerek 3 bin TL taksit imkanıyla beraber satın alabilirsiniz. 3 bin TL taksit ile araba satın alınırken 200 bin TL nakit kullanarak 191 bin TL kredi kullanımı sunuldu. Benzeri görülmemiş olan kampanya için 2023 şubat sıfır araç fiyat listesi açıklandı.

FİAT YENİ EGEA SEDAN 2023 FİYAT LİSTESİ

Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 391.900



Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 554.900

Fiat Egea Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT 666.900

Fiat Egea Easy 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 734.900

Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 450.900

Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 624.900

Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 663.900

Fiat egea kampanyası

Fiat Egea Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 704.900

Fiat Egea Urban 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 762.900

Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 514.900

Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 662.900

Fiat Egea Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 742.900

Fiat Egea Lounge 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 800.900

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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