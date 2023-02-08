Emekli vatandaşın nakit ihtiyacını karşılayacak para Denizbank’tan.
Günde 15 TL ödeyerek emekli olmak mümkün! Bu banka erken emeklilik için kolları sıvadı
Denizbank, EYT
ile emekli olma hayali ile yaşayanların yüzünü güldüren yasanın yürürlüğe girmesinin ardından eksik kalan prim ödemelerini nasıl yatıracaklarını kara kara düşünen vatandaş için müjdeli bir haber
verdi. Yapılan kampanya doğrultusunda, emekli olmak isteyen kişilerin yararlanabileceği bir kredi
fonunun oluşturulmuş olduğu belirtildi. Şuanda emekli olan vatandaşlar içinde yeni bir kredi kampanyası düzenlemiş olduğunu duyuran Denizbank ayrıca eksik prim ödemesi olan ve emekli olma hayali kuran kişiler için de az faizle kredi ödemeleri yaptığını belirtti. İşte Denizbank’ın iki çeşit olacağını duyurduğu kampanyasının detayları.
DENİZBANK EKSİK PRİMLERİNİZİ KAPATIYOR!
Denizbank uzun yıllardır özel bankalar arasında çalışmalar yürüten bilindik bir banka olarak hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşa yönelik adımlar atmakta çekinmeyen Denizbank, bu sefer de EYT yasasıyla birlikte emekli olmak isteyen kişilerin prim borcu ödemesinde kolaylık yapacağı bir kampanya duyurdu. Doğum, yurtdışı ve askerlik borçlanmaları nedeniyle zamanında ödenmesi gereken primlerin eksik kaldığı vatandaş için Denizbank, bu eksik kalan primlerinin tamamlanması için nakit yardımı sağlayacak kredi kampanyası için detayları verdi. Yeni kredi kampanyasını duyuran Denizbank, bu kampanyanın üst limitinin 100 bin TL olacağını belirtti. Denizbank 36 aya kadar vade yapacağını duyurduğu kampanya için ayrıca başlangıç faizini de %1,48 olarak belirledi. Denizbank’ın yapmış olduğu bu kampanyaya dair hesaplama tablosunun örneği aşağıdaki gibidir: • Kredi tutarı: 10 bin TL • Faiz oranı: Yüzde 2,48 • Vade sayısı: 36 ay • Aylık taksit tutarı: 464,90 TL
DENİZBANK’TA HALİHAZIRDA EMEKLİ OLAN VATANDAŞ İÇİN DE KREDİ MEVCUT
Ayrıca Denizbank, şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli aylığı alan kişilerin de yararlanabileceği bir kredi kampanyası yapmış olduğunu duyurdu. Bu vesile ile Denizbank’ın duyurduğu bu kampanyadan bütün emekli olan kişilerin faydalanabileceğini açıkladı. İşte bankanın duyurduğu yeni kampanyanın detayları. 2023 Şubat ayı için duyurulan emekli kredisi kampanyasının başlangıç faiz oranı 1,88 iken, çekilecek paranın üst limiti 100 bin TL olarak sınırlandırıldı. Bu kredi için azami olarak 36 ay vade yapılacağı da verilen bilgiler arasında. Denizbank, emekli kredisi alarak nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar için hesaplama tablosunu oluşturdu. Tablo aşağıdaki gibidir: • Kredi tutarı: 10 bin TL • Faiz oranı: Yüzde 2,59 • Vade sayısı: 36 ay • Aylık taksit tutarı: 474,41
DENİZBANK’IN EMEKLİ KREDİSİ KAMPANYASINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Denizbank’ın Şubat ayı içerisinde duyurmuş olduğu emekli kredisi kampanyasına başvuru için şubelere giderek destek alınabilir. Ya da bankanın internet bankacılığı ve mobil uygulamaları araçlığı ile de sanal ortamda evinizin konforundan çıkmadan da başvuru yapabilirsiniz.