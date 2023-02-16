SAĞLIK
16 Şubat 2023 - 17:15

Günde 2 haşlanmış yumurta yiyen mucizeye tanık oluyor! Canan Karatay'ın özel reçetesi: Bakın vücudunuzda neler oluyor!

Canan Karatay mucizevi besini açıkladı! Süper besin olarak nitelendirilen yumurtayı nasıl tüketmeliyiz? Faydaları neler? İşte detaylar...

SAĞLIK
16 Şubat 2023 - 17:15
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Günde 2 haşlanmış yumurta yiyen mucizeye tanık oluyor! Canan Karatay'ın özel reçetesi: Bakın vücudunuzda neler oluyor!
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Canan Karatay, yumurtanın sağlıklı bir besin olduğu konusunda yeni bir açıklama yaptı. Yumurtanın en sağlıklı tüketim şeklinin haşlanmış olduğunu vurgulayan Karatay, ayrıca haşlanmış yumurtanın önleyebileceği hastalıkları da sıraladı. Biz de haşlanmış yumurtanın faydalarını sizin için saydık!

canan karatay diyeti



Haşlanmış yumurtanın vücut üzerinde inanılmaz etkileri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle köy yumurtasının faydalarını anlattı ve günde 2 adet haşlanmış yumurta tüketerek hastalıklara yakalanma riskini azaltabileceğinizi söyledi. Ayrıca yüksek oranda kalsiyum ve protein içeren yumurtanın orta miktarda haşlanması gerektiğine dikkat çekti. Yumurtanın sağlıklı bir yaşam için önemini vurgulayan Karatay, bu besini ısrarla önerdiğini belirtti. İşte detaylar...

haşlanmış yumurtanın faydaları

Haşlanmış yumurtanın sağlığa olan faydaları nelerdir?

Haşlanmış yumurta, kötü kolesterol oranını düşürerek kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır ve kandaki yağ oranında azalmaya neden olur. Hamilelerin düzenli olarak tüketmesi, hem kendi hem de bebeklerinin kemik gelişimine katkıda bulunur. Gelişim çağındaki çocuklar için de kemiklerin daha güçlü olmasını sağlar. Süper besin olarak kabul edilen haşlanmış yumurtanın sarı kısmında omega-3 yağ asidi bulunur ve hücrelerin hızla yenilenmesini sağlar. Vücut direncini artırarak hastalıklara karşı koruma sağlar. Haşlanmış yumurta, A, C, E ve K vitaminleri bakımından zengindir ve içeriğindeki kolin maddesi, beyin fonksiyonlarını artırır.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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