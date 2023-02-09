Kredi
09 Şubat 2023 - 09:45

Günde 2 paket sigara parasına araba sahibi olabilirsiniz! O bankadan jet açıklama

Uygun ödeme kolaylığıyla araba sahibi olmak isteyenler buraya! Muhteşem kampanya hangi bankadan geldi? İşte detaylar...

Kredi
09 Şubat 2023 - 09:45
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Günde 2 paket sigara parasına araba sahibi olabilirsiniz! O bankadan jet açıklama


2023'te araçlara zam gelmeden araba sahibi olmayı dileyenlerin önünde müthiş bir yol açıldı. Ziraat Bankası taşıt kredisi faizlerini düşürdü.

Türkiye’nin en köklü kamu bankalarından biri olan zamlardan evvel vatandaşların araç satım alım dileklerini gerçekleştirebilmesi motivasyonuyla faizlerde indirim yaptı. Bahsi geçen kampanyadan hem sıfır hem de ikinci el araç satın almayı düşünen kişiler faydalanabilecek. İster online ister yüz yüze olarak kolaylıkla başvurabileceğiniz bu kampanyaya başvurular yağmur gibi yağdı.



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Ziraat bankası bir devlet bankası olması sebebiyle halkın gereksinimleri olan konut ve taşıt kredisi gibi kampanyaları diğer bankalardan daha düşük faizlerle yurttaşlara sunacak olan Ziraat Bankası, 2023'te beklenen yeni zamlardan evvel vatandaşın yüzünü güldürecek bir atakta bulundu. Maddi açıdan yetersizlik yaşayıp araç sahibi olmak isteyen yurttaşlar zorluk çekerken Ziraat Bankası faizlerini son kez düşürecek. Vatandaş sevinçten havalara uçtu. Bir diğer iyi haber ise kampanyanın 48 ay vadeye kadar uzatılabilmesi.

Ziraat Bankası’nın resmi web sitesinde bulunan detaylara göre, faiz indirimi yalnızca 0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtları kapsayacak. Ruhsatında özellikle belirtilmesi koşuluyla minibüs, kamyonet, pick-up gibi hafif ticari araçların alımında da kullanılabilecek. Satın alım koşullarından bir tanesi de araç rehininin teminat olarak verilmesi gerektiği bildirildi. Lüzum duyulursa vatandaşlardan farklı teminatlar da talep edilebileceği bildirildi.

EN DÜŞÜK FAİZLİ TAŞIT KREDİSİ VEREN BANKA

Ziraat Bankası hayallerinizdeki araca ulaşmanıza destek olmak için faiz oranlarını yüzde 1,59'a düşürmüştür. Başvuru yapmak isteyen kişiler, en yakın Ziraat Bankası şubelerinden, internet sitesinden, mobil uygulamasından, internet şubesinden, ATM'lerden veya çağrı merkezinden başvuru yapabilirler.ziraat bankası

Ziraat Bankası, hayallerinizdeki aracınıza kavuşmanız için destek vermek için faiz oranlarını düşürdü. 50 bin liralık bir taşıt kredisi için örnek olarak 48 ay için yüzde 1,59 faiz oranı uygulanacak. Bu, aylık 1.625 lira ödeme gerektiği anlamına gelir.

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ziraat Bankası, taşıt kredisi için belge talebi bulunan vatandaşların dikkatine çağırır. Başvuru yapacak kişilerin bankaya sunması gereken belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Son 3 aydaki su, elektrik, doğalgaz veya ev telefonu faturalarından biri veya ikametgah belgesi

İş durumuna göre gelir belgesi:

a. Ücretli çalışanlar için: son ay maaş bordrosu fotokopisi veya firmanın maaş yazısı

b. Serbest meslek sahipleri için: son yıl vergi levhası fotokopisi, meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi, son yıl vergi dairesi onaylı hesap vaziyeti ve eki işletme hesabı özeti

c. Emekliler için: sosyal güvenlik kurumundan alınan kimlik belgesi, banka hesap cüzdanı fotokopisi

d. Çiftçiler için: çiftçilik belgesi

e. Tüzel kişiler için: son yıl noter onaylı imza sirküleri, son 3 yıl içinde hazırlanmış bilanço ve gelir tabloları, en son ay mizanı, son yıl vergi levhası fotokopisi, anonim şirketlerde en son genel kurul toplantısına ait belgeler (haziran cetveli, sermaye ortaklık yapısı, şirket ana sözleşmesi).

Başvuru sırasında bu belgeleri eksiksiz olarak sunmanız çok önemli. 

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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