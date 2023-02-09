Günde 2 paket sigara parasına araba sahibi olabilirsiniz! O bankadan jet açıklama

2023'te araçlara zam gelmeden araba sahibi olmayı dileyenlerin önünde müthiş bir yol açıldı. Ziraat Bankası taşıt kredisi faizlerini düşürdü. Türkiye’nin en köklü kamu bankalarından biri olan zamlardan evvel vatandaşların araç satım alım dileklerini gerçekleştirebilmesi motivasyonuyla faizlerde indirim yaptı. Bahsi geçen kampanyadan hem sıfır hem de ikinci el araç satın almayı düşünen kişiler faydalanabilecek. İster online ister yüz yüze olarak kolaylıkla başvurabileceğiniz bu kampanyaya başvurular yağmur gibi yağdı.
Ziraat bankası bir devlet bankası olması sebebiyle halkın gereksinimleri olan konut ve taşıt kredisi gibi kampanyaları diğer bankalardan daha düşük faizlerle yurttaşlara sunacak olan Ziraat Bankası, 2023'te beklenen yeni zamlardan evvel vatandaşın yüzünü güldürecek bir atakta bulundu. Maddi açıdan yetersizlik yaşayıp araç sahibi olmak isteyen yurttaşlar zorluk çekerken Ziraat Bankası faizlerini son kez düşürecek. Vatandaş sevinçten havalara uçtu. Bir diğer iyi haber ise kampanyanın 48 ay vadeye kadar uzatılabilmesi. Ziraat Bankası’nın resmi web sitesinde bulunan detaylara göre, faiz indirimi yalnızca 0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtları kapsayacak. Ruhsatında özellikle belirtilmesi koşuluyla minibüs, kamyonet, pick-up gibi hafif ticari araçların alımında da kullanılabilecek. Satın alım koşullarından bir tanesi de araç rehininin teminat olarak verilmesi gerektiği bildirildi. Lüzum duyulursa vatandaşlardan farklı teminatlar da talep edilebileceği bildirildi.
EN DÜŞÜK FAİZLİ TAŞIT KREDİSİ VEREN BANKAZiraat Bankası hayallerinizdeki araca ulaşmanıza destek olmak için faiz oranlarını yüzde 1,59'a düşürmüştür. Başvuru yapmak isteyen kişiler, en yakın Ziraat Bankası şubelerinden, internet sitesinden, mobil uygulamasından, internet şubesinden, ATM'lerden veya çağrı merkezinden başvuru yapabilirler.
Ziraat Bankası, hayallerinizdeki aracınıza kavuşmanız için destek vermek için faiz oranlarını düşürdü. 50 bin liralık bir taşıt kredisi için örnek olarak 48 ay için yüzde 1,59 faiz oranı uygulanacak. Bu, aylık 1.625 lira ödeme gerektiği anlamına gelir.