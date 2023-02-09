Günde 30 lira veren 25.000 TL'yi alacak! Halkbank'tan yepyeni duyuru. Memurların ve kamu personelinin yüzünü güldüren haber Halk Bankasından geldi. Geçinmenin zor olduğu bu dönemde memurlara yönelik olarak Halk Bankası 100 bin TL'sına kadar ödeme yapacak. Hem de uygun ödeme fırsatları ve seçenekleri ile beraber. İşte detaylar...
HALK BANKASINDAN KAMU PERSONELLERİNE KREDİ FIRSATIHalk Bankası'ndan kamu çalışanları için uygun fırsatlı kredi fırsatı geldi. Kamu çalışanları ve memurlara yönelik hazırlanan kredinin detayları ise şöyle.
1,79 ile verilecek ihtiyaç kredisi 36 ay vadeli şekilde olacak ve 3 ayda bir olacak şekilde ödemeler yapılacak. İhtiyaç kredisinin ödemesi 100 bin TL'sına kadar çıkacak. Şubat ayı için geçerli olacak kampanyanın detayları da açıklandı. 36 ay vadeli olarak, 3 ayda bir yapılacak ödeme imkanıyla oldukça cazip gözüken bu ihtiyaç kredisi sadece kamu çalışanlarına verilecek. Faiz oranının da düşük olması nedeniyle pek çok banka müşterinin tercih ettiği ihtiyaç kredisi banka müşterilerine ya da potansiyel müşterilere verilecek. Halk Bankası'nın müşterilerine sunduğu ihtiyaç kredisinin avantajlarından faydalanmak için en yakın Halk Bankası şubesine giderek başvuruda bulunmanız ya da mobil bankacılık üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Kredi notunuzun yüksek olması ve herhangi bir olumsuzluk olmaması durumunda banka size karşı olumlu bir dönüş yaparak ve anında 100 bin TL'sına kadar ödemelerinizi hesaplarınızda bulabileceksiniz.