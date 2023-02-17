PTT müşterilerine ihtiyaç kredisi imkanı sundu. TC vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak bu krediden yararlanmak için yeterli kabul edilir. Banka tarafından belirlenen kredi notu üstünden puanı olan kişilere anında 35 bin TL nakit destek.
Kredi
17 Şubat 2023 - 11:58
Günde bir kahve parasına 35.000 TL'niz olabilir! PTT para vanasını açtı: Kimlik kartıyla gelen hemen alıyor!
PTT üzerinden öyle bir kampanya başlatıldı ki kimse buna inanamadı. Neredeyse günde bir kahve parasına 35 bin TL'ye sahip olabileceksiniz. PTT ve Aktifbank aracılığıyla devam eden kampanyadan yararlanmak isteyenler için başvuru detayları haberimizde yer almaktadır.
Kredi
17 Şubat 2023 - 11:58