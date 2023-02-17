Kredi
17 Şubat 2023 - 11:58

Günde bir kahve parasına 35.000 TL'niz olabilir! PTT para vanasını açtı: Kimlik kartıyla gelen hemen alıyor!

PTT üzerinden öyle bir kampanya başlatıldı ki kimse buna inanamadı. Neredeyse günde bir kahve parasına 35 bin TL'ye sahip olabileceksiniz. PTT ve Aktifbank aracılığıyla devam eden kampanyadan yararlanmak isteyenler için başvuru detayları haberimizde yer almaktadır.

Kredi
17 Şubat 2023 - 11:58
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Günde bir kahve parasına 35.000 TL'niz olabilir! PTT para vanasını açtı: Kimlik kartıyla gelen hemen alıyor!
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PTT müşterilerine ihtiyaç kredisi imkanı sundu. TC vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak bu krediden yararlanmak için yeterli kabul edilir. Banka tarafından belirlenen kredi notu üstünden puanı olan kişilere anında 35 bin TL nakit destek.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

PTT tarafından başlatılan bu kampanyaya başvuru yapabilmek için SMS aracılığıyla müracaat edilebilir. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarası yazılarak 3050'ye mesaj gönderilir. PTT ve AktifBank aracılığıyla devam eden kampanyaya hızlıca başvuru yaparak onay alabilirsiniz.



PTT ihtiyaç kredi kampanyası

FAİZ ORANLARINDA FARKLILIK

Kredi sayfası üzerinden yapılan açıklamalara bakıldığında N kolay ihtiyaç kredisi faiz seviyesi notu üzerinden veriler paylaşıldı. Yüzde 4,09 aylık akdi faiz seviyesi, en yüksek skor bandında tespit edilirken bu oranın faiz olduğu belirlendi. Kredi tahsis ücreti kredi tutarının yüzde 0,5 kadar olup yüzde 10 BSMV barındırmaktadır. Hesaplamalar üzerinden sigorta dahil olmadan sigorta primi kredi tutarı, kredi vadesi ve müşterinin yaşına bakıldığında ise parametrelik gösterge olduğu belirtildi.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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