Anında kredi veren bankalardan olan Halkbank şipşak krediyle beraber birçok ihtiyacınızı anında karşılayabileceğiniz imkan sunuldu. 20 bin TL kredi tutarını hemen kullanabilirken yalnızca Halkbank müşterileri faydalanabilecek. Şubelere gitmeye gerek kalmadan yapılacak başvurular için gerekli şartlar ve kredi detayları...
Kredi
27 Mart 2023 - 11:30
Günde bir paket sigara parasına 20.000 TL sizin olacak! Devlet bankası sigarayı bırakanlara kredi kapılarını açtı: Başvurular açıldı!
Kamu bankası olan Halkbank'tan müşterilerine özel teklif geldi. Günde 28 TL taksitle anında 20 bin TL'nin sahibi olabilirsiniz. Acil nakite ihtiyacı olanların başvuruda bulunduğu kredi kampanyası için detaylar haberimizde.
Kredi
27 Mart 2023 - 11:30