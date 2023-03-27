Kredi
27 Mart 2023 - 11:30

Günde bir paket sigara parasına 20.000 TL sizin olacak! Devlet bankası sigarayı bırakanlara kredi kapılarını açtı: Başvurular açıldı!

Kamu bankası olan Halkbank'tan müşterilerine özel teklif geldi. Günde 28 TL taksitle anında 20 bin TL'nin sahibi olabilirsiniz. Acil nakite ihtiyacı olanların başvuruda bulunduğu kredi kampanyası için detaylar haberimizde.

Kredi
27 Mart 2023 - 11:30
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Günde bir paket sigara parasına 20.000 TL sizin olacak! Devlet bankası sigarayı bırakanlara kredi kapılarını açtı: Başvurular açıldı!
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Anında kredi veren bankalardan olan Halkbank şipşak krediyle beraber birçok ihtiyacınızı anında karşılayabileceğiniz imkan sunuldu. 20 bin TL kredi tutarını hemen kullanabilirken yalnızca Halkbank müşterileri faydalanabilecek. Şubelere gitmeye gerek kalmadan yapılacak başvurular için gerekli şartlar ve kredi detayları...

HALKBANK ŞİPŞAK KREDİ

Halkbank tarafından sunulan krediye başvuru yapmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar söz konusudur. Geri ödeme şartlarına ve ödeme planını kontrol etmenizde fayda var. Bu durumda ise geri ödeme sürecinde sorun yaşamanın önüne geçilmiş olur. Kredi kullanım planına bakılırken gelir ve giderlerin detayları ise hesaplamalarda büyük rol oynar. 



halkbank şipşak kredi

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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