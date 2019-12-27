TOGG ne demek? TOGG açılımı nedir? TOGG içerisinde hangi gruplar vardır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilen bir tanıtımla Türkiye'nin yerli otomobili bugün kamuoyuyla paylaşıldı. Otomobilin üretimin üstlenen togg yapı ise vatandaşların merak konusu oldu.

Bir çok vatandaş, açılımı Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu olan TOGG grubun ortaklarını ve şirketin ne zaman kurulduğunu araştırmaya başladılar. Bugün görücüye çıkardığı yerli otomobille en çok arananlar listesine giren şirket, Hükümetin Türkiye’de yerli otomobil üretebilmek için birlikte çalışma kararı alan şirkettir.

Şirket ilk olraka Kasım 2017’de kurulmuştur. Daha sonra Anadolu Grubu (%19), BMC (%19), Kök Grubu (%19), Turkcell (%19), Zorlu Holding (%19) ve TOBB (%5) tarafından 25 Haziran 2018’de Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu.

Eylül 2019’da ise Kök Grubu’nun projeden çekileceği iddialarından sonra Ekim 2019’da şirket merkezi Şişli, İstanbul’dan Gebze, Kocaeli’ne taşınmıştır.







TOGG için geniş bilgiye : https://www.haberimport.com/2022-togg-sedan-satis-fiyati-ne-kadar-olacak-togg-on-satis-ve-siparis-talepleri-ne-zaman-baslayacak/12678/ adresinden ulaşabilirsiniz.

- Anadolu Grubu,

- BMC,

- Kıraça Holding,

- Turkcell Grubu

- Zorlu Holding

- TOGG NEDİR?





