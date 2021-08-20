TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA JİNEKOMASTİ

Hem kadın hem de erkek de ergenlik dönemi ile birlikte vücutta bazı değişiklikler meydana gelir. Boy uzaması, ses değişimi ya da vücut kıllanmasını da artış bunlardan bazılarıdır. Tüm bu değişiklikler hormonlar sayesinde gerçekleşmektedir. Erkeklerde var olan testesteron hormonu kadınlarda var olan ise östrojen ve progesteron hormonudur. Her iki cinste de belirli düzeyde ortak olarak üretilen bu hormonlar arasında denge bulunmaktadır. Bu denge bozulduğu takdirde erkeklerde östrojen miktarında artış olur.

Jinekomasti erkeklerde östrojen ya da testesteron hormonlarının dengesizliği ile birlikte ortaya çıkan ve meme dokusu miktarında anormal büyümeler olarak ifade edilebilir. Bu büyümeler iyi huyludur. Jinekomasti tehlikeli bir durum olmasa da aslında meme hacmi arttığı için erkeklerde meme kanseri riskini arttıran bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda havuzda denizde ya da dar kıyafetler tercih edildiğinde estetik açıdan kötü bir görüntüye sahip olarak erkeklerde ciddi bir özgüven kaybına da yol açmaktadır. Kimi zaman tek bir memeyi etkilerken kimi zaman da iki memede düzensiz olarak farklı boyutlara ulaşabilir.

JİNEKOMASTİ NEDENLERİ NELERDİR ?

Temel olarak erkeklerde hormon dengesini etkileyen ve östrojen miktarında artık ile birlikte ortaya çıkan jinekomasti gelişiminde pek çok etken bulunmaktadır.

Erkeklik hormonu olan testestoron üretimi ileriki yaşlarda zamanla azalmaya başlar. Buna bağlı olarak vücuttaki östrojen miktarı da artar. Bu hormon dengesinde bozulmalarla birlikte jinekomasti gelişebilir.

Bazı bireylerde ergenlik döneminde oluşan hormon salgısındaki artış ile birlikte geçici bir jinekomasti ortaya çıkabilir.

Kime erkeklerde emzirme esnasında anne sütü ile birlikte Östrojen hormonu geçmesi mümkündür. Bunun sonucunda ise geçici bir jinekomasti gelişimi görülebilir.

Testis kanseri olarak ortaya çıkan tümör hücreleri tarafından östrojen hormonunun salgılanması mümkündür. Buna bağlı olarak da jinekomasti ortaya çıkmaktadır.

Karaciğer yetmezliğinin son aşaması olarak bilinen siroz, hormonların kana taşınmasında sorumlu protein üretiminin aksaması ile birlikte Kandaki östrojen düzeyinde artmasına neden olabilir. Bununla birlikte jinekomasti de gelişmektedir.

Kime hastalıklar için kullanılan antidepresan gibi bazı ilaçlar da yan etki olarak jinekomasti yapabilir.

Sigara alkol ya da uyuşturucu gibi bazı alışkanlıklar östrojen hormonunu arttırarak jinekomasti ile sonuçlanmasına neden olabilir.

JİNEKOMASTİ BELİRTİLERİ NELERDİR ?

Erkeklerde anormal olarak meme dokusunda büyüme ve gelişme olarak ifade edilen jinekomasti için bazı belirtiler bulunmaktadır. Bunlar arasında yer alan nedenler aşağıdaki gibidir:

Meme dokusunda şişkinlik.

Bir memenin diğerinden daha büyük olması.

Memede ağrı ya da hassasiyet.

Meme ucundaki yumru hissi.

JİNEKOMASTİ TEDAVİSİNDE NELER YAPILIR ?

Öncelikle doğru bir jinekomasti tedavisi için hangi tipte bir meme büyümesinin olduğu belirlenerek altta yatan sebebin doğru teşhis edilmesi önemli bir faktördür. Alanında uzman olan bir hekim tarafından detaylı bir fizik muayenesi yapılarak hastanın öyküsü öğrenilmelidir. Ardından ek bir görüntüleme ve laboratuvar tetkiklerine başvurulmalıdır. Elde edilen tüm bilgiler doğrultusunda gerekli olan hastalığın tanısı konularak uygun bir tedavi yöntemine başvurulabilir.

Aslında jinekomasti doğrudan bir sağlık problemi olarak ortaya çıkmasa da belirtileri ve sosyal sebepler nedeniyle tedavi yöntemlerini sıklıkla başvurulduğu görülmektedir. Pek çok farklı tedavi yöntemi bulunan jinekomasti de aşağıdaki metotlar sıklıkla uygulanmaktadır.

Jinekomasti ilaç tedavisi ile östrojen hormonu engellenerek bu durumun önüne geçmek mümkündür.

Sıklıkla başvurulan bir yöntem olan jinekomasti ameliyatı ile meme dokusunda bulunan yağ ve salgı bezleri ameliyatla alınır.

Jinekomasti korsesi ya da aleti gibi pek çok aparat kullanılarak ameliyat sonrasında daha etkili bir sonuç alınması da beklenebilir.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE JİNEKOMASTİ

Dünyada ve Türkiye'de neredeyse her 5 erkekten bir tanesinde jinekomasti sorunu hayatının bir döneminde karşısına çıkmaktadır. Genel anlamda kısa bir süre öncesine kadar kişiler bu durumdan kaçmak için çabalasa da günümüzde sorunu yaşayan erkekler çözüm bulma arayışına gitmiştir. Birçok neden ile birlikte erkeklerde meme büyümesi olarak ortaya çıkan jinekomasti için estetik ameliyatlar doğru ve uzman ellerce uygulandığında kolayca çözüm üretebilmektedir. Yaklaşık 90 dakika süren ve genel anestezi altında gerçekleştirilen jinekomasti operasyonu dünyada ve Türkiye'de oldukça sık tercih edilen operasyonlar arasında yer almaktadır.

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