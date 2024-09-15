BAE ve Türkiye Arasındaki Kültürel Bağları Güçlendiren Festival Başladı

BAE'nin Ankara Büyükelçiliği kültürel etkileşimi artırmak için büyük bir festival düzenledi. Festival, iki gün sürecek ve İstanbul'da da devam edecek.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 17:53
BAE ve Türkiye Arasındaki Kültürel Bağları Güçlendiren Festival Başladı

BAE'nin Ankara Büyükelçiliği Kültür Festivali'ni Açaçak

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği, iki gün sürecek olan "Kültür Festivali"ni düzenleyerek Türkiye ile BAE arasındaki kültürel etkileşimi artırmayı amaçlıyor. Festivalin açılışı, Başkent Millet Bahçesi'nde yapıldı.

Kültürel Zenginliklerin Önemi

Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, etkinliğin iki kardeş ülkenin kültürel zenginliklerini tanıma fırsatı sunduğunu vurgulayarak, 21. yüzyılda kültürel mirasların korunmasının önemine dikkat çekti. Çam, "Kültürel zenginliklerin yok olduğu bir dünyada, bu tür etkinlikler çok kıymetli," dedi.

Bakan Yardımcısı ayrıca, BAE'nin geçmişten gelen kültürel mirasının ve sanatının tanıtılması açısından festivalin büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Barışın sağlanması için uluslararası işbirliklerine devam edileceğini ekledi.

BAE-Türkiye İlişkilerinin 51. Yıldönümü

BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez Zahiri, bu festivalin BAE ile Türkiye arasındaki köklü ilişkilerin 51. yıldönümünde düzenlenmesinin önemine değindi. Zahiri, "Bu etkinlik sadece bir kutlama değil, aynı zamanda iki ülke arasında derin kültürel bağların pekiştirilmesi için önemli bir fırsat," dedi.

Festivalin Etkinlikleri

Festival, 15-16 Eylül tarihleri arasında Ankara'da düzenlenirken, 19-20 Eylül tarihlerinde İstanbul'un Ümraniye ilçesinde de devam edecek. Ziyaretçilere sanat sergisi, geleneksel müzik gösterileri ve BAE'nin kültürüne ait yiyeceklerin tanıtıldığı bir dizi etkinlik sunulacak.

Kültürel etkileşim ve dostluk bağlarını güçlendirme hedefi güden bu festival, her iki ülkenin zenginliklerini kutlamak için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Saraybosna'da Uluslararası "Kutsal İşgal" Belgeseli Gösterimi
2
Şırnak'ta Taksi ve Hafif Ticari Araç Kazası: 4 Yaralı
3
Kassam Tugayları'ndan Husilere Dikkat Çeken Açıklama
4
Emlak Sektöründe Doğrulanmış İlan Dönemi Başladı
5
Sakarya'da Makarna Fabrikasında Patlama: 28 Yaralı
6
Erzincan'da Modifiye Araçlar Buluştu: İkinci Fuar Heyecanı
7
BAE ve Türkiye Arasındaki Kültürel Bağları Güçlendiren Festival Başladı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları