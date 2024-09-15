BAE ve Türkiye Arasındaki Kültürel Bağları Güçlendiren Festival Başladı

BAE'nin Ankara Büyükelçiliği Kültür Festivali'ni Açaçak

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği, iki gün sürecek olan "Kültür Festivali"ni düzenleyerek Türkiye ile BAE arasındaki kültürel etkileşimi artırmayı amaçlıyor. Festivalin açılışı, Başkent Millet Bahçesi'nde yapıldı.

Kültürel Zenginliklerin Önemi

Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, etkinliğin iki kardeş ülkenin kültürel zenginliklerini tanıma fırsatı sunduğunu vurgulayarak, 21. yüzyılda kültürel mirasların korunmasının önemine dikkat çekti. Çam, "Kültürel zenginliklerin yok olduğu bir dünyada, bu tür etkinlikler çok kıymetli," dedi.

Bakan Yardımcısı ayrıca, BAE'nin geçmişten gelen kültürel mirasının ve sanatının tanıtılması açısından festivalin büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Barışın sağlanması için uluslararası işbirliklerine devam edileceğini ekledi.

BAE-Türkiye İlişkilerinin 51. Yıldönümü

BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez Zahiri, bu festivalin BAE ile Türkiye arasındaki köklü ilişkilerin 51. yıldönümünde düzenlenmesinin önemine değindi. Zahiri, "Bu etkinlik sadece bir kutlama değil, aynı zamanda iki ülke arasında derin kültürel bağların pekiştirilmesi için önemli bir fırsat," dedi.

Festivalin Etkinlikleri

Festival, 15-16 Eylül tarihleri arasında Ankara'da düzenlenirken, 19-20 Eylül tarihlerinde İstanbul'un Ümraniye ilçesinde de devam edecek. Ziyaretçilere sanat sergisi, geleneksel müzik gösterileri ve BAE'nin kültürüne ait yiyeceklerin tanıtıldığı bir dizi etkinlik sunulacak.

Kültürel etkileşim ve dostluk bağlarını güçlendirme hedefi güden bu festival, her iki ülkenin zenginliklerini kutlamak için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.