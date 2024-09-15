Hamas, Husilerin Füze Saldırısını Destekledi

Hamas, Husiler tarafından gerçekleştirilen İsrail'e yönelik füze saldırısını 'doğal bir karşılık' olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 17:59
Hamas, Husilerin Füze Saldırısını Destekledi

Hamas, Husilerin Saldırısını Doğal Bir Tepki Olarak Tanımladı

Hamas Hareketi, Yemen'deki Husiler tarafından İsrail'in orta kesimlerine atılan balistik füzenin, İsrail’in saldırılarına karşı doğal bir karşılık olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Yemen'den Gelen Füze Saldırısı

Hamas, Husilerin düzenlediği füze saldırısına dair yaptığı açıklamada, "Husiler tarafından yapılan füzelerin atılması, siyonist oluşumun Filistinlilere, kardeş Yemen halkına ve Arap dünyasına yönelik saldırılarına bir karşılıktır." ifadelerini kullandı.

Güvenlik Vurgusu

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi’nde Filistinlilere karşı yürüttüğü saldırılara son vermediği sürece, güvenlik içinde olamayacağı vurgulandı. "Direniş cephelerinin Yemen, Lübnan ve Irak’ta gerçekleştirdikleri eylemler, ümmetimizin ve halklarımızın haklarının bir ifadesidir." ifadeleri yer aldı.

Yeni Balistik Füze Duyurusu

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformunda yayınladığı videolu açıklamada, İsrail’e yönelik yeni bir hipersonik balistik füzeyle nitelikli askeri bir saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcülüğünün Açıklaması

İsrail Ordu Sözcülüğü, Yemen'den atılan balistik füzenin ülkenin merkez bölgesindeki açık bir araziye düştüğünü ve birden fazla noktada saldırı alarmlarının çaldığını bildirdi.

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