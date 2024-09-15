Ordu-Giresun Havalimanı 50 Gün Süresince Uçuşlara Kapatılıyor

Ordu-Giresun Havalimanı'nda Bakım Dönemi

Ordu-Giresun Havalimanı, kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 16 Eylül ile 5 Kasım tarihleri arasında uçuşlara kapatılacak. Bu durum, söz konusu tarihler arasında tüm iç ve dış hat seferlerini etkileyecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Duyuru

Resmi açılışı 2015 yılında gerçekleştirilen ve Türkiye ile Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma unvanını taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 2023 yılında önemli bir bakım projesi başlattı.

Projede Yapılacak İyileştirmeler

Kapsamlı bakım çalışmaları çerçevesinde, yüklenici firma gözetiminde aşağıdaki işlemler gerçekleştirilecektir:

Yağmur suyu drenaj sistemlerinin kurulumu

Asfalt ve beton zemin imalatları

Özel aydınlatma sistemleri ve yönlendirme levhalarının kurulumu

Şerit saha düzenlemeleri

Pist ve mevcut taksi yolunun bakım ve onarımları

Zemin işaretlemeleri

Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından uçak park sahası sayısı 5'ten 9'a yükselecek ve mevcut taksi yoluna alternatif bir ikinci taksi yolu inşa edilecektir.

Son Seferler

Ordu-Giresun Havalimanı, bu akşam 21.40'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılacak son seferin ardından bakım çalışmaları için kapatılacaktır.

Ordu-Giresun Havalimanı'nda, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle uçuşlar, 16 Eylül-5 Kasım'da yapılamayacak.

Ordu-Giresun Havalimanı'nda, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle uçuşlar, 16 Eylül-5 Kasım'da yapılamayacak.