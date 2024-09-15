İsrail, Gazze'deki 3 Esirin Ölümünü Doğruladı

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu, Aralık 2023'te Gazze'deki bir tünelde bulunan 3 İsrailli esirin, ordunun düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdiğini resmi olarak duyurdu.

Esirlerin Ailelerine Bildirim Yapıldı

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre, askerler Ron Sherman, Nick Beiser ve sivil Elia Toledano'nun ailelerine; bu kişilerin yaşamını yitirdiğine dair resmi bir bildirim yapıldı.

Ölüm Nedeninin Araştırılması

Gazze Şeridi'ndeki cesetlerin bulunduğu tarihte, ordunun bir soruşturma başlattığı da kaydedildi. 9 Eylül'de çıkan bir haberde ise dijital belgelerle desteklenerek, İsrail'in 9 ay önceki hava saldırılarında esirlerin öldüğünün gizlendiğine dair iddialara yer verildi.

Patoloji Sonuçları ve Ailelere Bilgilendirme

Habere göre, Gazze'deki Kuzey Tümeni komutanı Ahmed el-Gandur'un da yer aldığı saldırıda, patoloji sonuçları ocak ayında ailelere iletildi. Ancak, ölüm nedenlerinin boğulma veya zehirlenme olup olmadığı konusunda belirsizlik yaşandı.

Gizli Bilgiler ve Üst Düzey Yetkililer

Ailelerin talebi üzerine yapılan ek incelemeler sonunda, esirlerin ölüm nedeninin İsrail saldırısı olduğu netleşti. Ağustos ayında, ordu adına temsilcilerin esirlerin ailelerine ziyaret ederek sonuçları ilettiği belirtildi. Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de bulunduğu üst düzey yetkililerin, bu bilgileri şubat ayından bu yana kamuoyuna açıklamaktan kaçındığı ifade edildi.