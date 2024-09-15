Filistin Atlası: Çocukları Filistin Kültürüyle Buluşturan Özgün Bir Eser

Filistin Atlası'nın Tanıtımı

Erdem Çocuk yayınevinden çıkan "Filistin Atlası", çocuklara Filistin'in kültürel ve tarihsel zenginliklerini tanıtmayı amaçlıyor. P4C Uzmanı Ayşe Çam'ın yazdığı eser, Zeynep Yıldırım'ın göz alıcı illüstrasyonlarıyla desteklenmekte.

Etkinliklerle Zenginleştirilen Tanıtım Programı

Kitabın tanıtımı, Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen bir etkinlikte yapıldı. Etkinlikte basın toplantısı, imza günü ve çocuklar için Filistin temalı oyun etkinliklerine yer verildi. Minik kitapseverler, Hanzala motifi, haritalar ve kefiye desenleri ile dolu etkinliklere katılarak eğlenceli bir deneyim yaşadılar.

5 Yaş Üstü Çocuklara Hitap Ediyor

Yayınevi Erdem Yayınları'nın Genel Yayın Yönetmeni Melike Günyüz, Filistin'deki güncel olayları çocuklar için anlaşılır bir biçimde sunmayı hedeflediklerini belirtti. "Filistin Atlası", 5 yaş ve üzerindeki tüm çocuklar için uygun bir içerik sunuyor.

Çocuk Haklarını Vurgulayan Bir Hikaye

Ayşe Çam, eserin çocuk hakları temasıyla Filistin meselesine farklı bir perspektifle yaklaştığını ifade etti. Kitap, Gazze, Kudüs, Hayfa ve Yafa gibi şehirlerin kültürel yapısını ve iklim özelliklerini ele alarak, küçük okurları Filistin'in zengin dünyasına davet ediyor.

Farklı Dillerde Yayınlanacak

Gelecek aylarda İngilizce, Arnavutça, Arapça, Farsça, Azerbaycan Türkçesi, Bengalce, Kürtçe, Endonezce ve Malayca gibi dillerde de yayımlanması planlanan "Filistin Atlası", Arapça baskısı ile Shamel Yayınları tarafından Filistin'de de okuyucularla buluşacak.

Bu eser, çocuklara özgür bir düşleyiş, düşünme becerileri kazandırma ve Filistin hakkında bilgi edinme fırsatı sunuyor. Ayşe Çam, kitabın telif gelirlerini Gazze'nin yeniden inşası için bağışlayacağını da duyurdu.

Erdem Çocuk'un çocukları Filistin'in tarihi kültürüyle tanıştıracak "Filistin Atlası" okuyucuyla buluştu. Taksim Camii Kültür Sanat Merkezindeki programda, basın toplantısının yanı sıra imza günü ve çocuklar için Filistin temalı oyun etkinliği düzenlendi. Basın toplantısında Erdem Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Melike Günyüz (solda) ve yazar P4C uzmanı yazar Ayşe Çam (sağda) konuşma yaptı.

Erdem Çocuk'un çocukları Filistin'in tarihi kültürüyle tanıştıracak "Filistin Atlası" okuyucuyla buluştu. Taksim Camii Kültür Sanat Merkezindeki programda, basın toplantısının yanı sıra imza günü ve çocuklar için Filistin temalı oyun etkinliği düzenlendi. Basın toplantısında Erdem Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Melike Günyüz (solda) ve yazar P4C uzmanı yazar Ayşe Çam (sağda) konuşma yaptı.

Erdem Çocuk'un çocukları Filistin'in tarihi kültürüyle tanıştıracak "Filistin Atlası" okuyucuyla buluştu. Taksim Camii Kültür Sanat Merkezindeki programda, basın toplantısının yanı sıra imza günü ve çocuklar için Filistin temalı oyun etkinliği düzenlendi. Basın toplantısında Erdem Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Melike Günyüz (solda) ve yazar P4C uzmanı yazar Ayşe Çam (sağda) konuşma yaptı.

Erdem Çocuk'un çocukları Filistin'in tarihi kültürüyle tanıştıracak "Filistin Atlası" okuyucuyla buluştu. Taksim Camii Kültür Sanat Merkezindeki programda, basın toplantısının yanı sıra imza günü ve çocuklar için Filistin temalı oyun etkinliği düzenlendi. Basın toplantısında Erdem Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Melike Günyüz (solda) ve yazar P4C uzmanı yazar Ayşe Çam (sağda) konuşma yaptı.