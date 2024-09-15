Hamas: İsrail, Afrikalı Sığınmacıları Silah Altına Alarak Kayıplarını Telafi Ediyor

Hamas, İsrail'in Stratejisini Eleştirdi
Hamas, İsrail'in Afrikalı sığınmacıları Gazze'de savaştırmak üzere silah altına almasını, “Filistin direnişi karşısında aldığı büyük kayıpları telafi etme çabası” olarak değerlendirdi.
Açıklama ve Eleştiriler
Örgüt, İsrail ordusunun bu eylemlerine yönelik yaptığı açıklamada, “İsrail'in Afrikalı sığınmacıları, iltica başvurularının onaylanması karşılığında Gazze’de savaştırma girişimi, derin bir ahlaki krizi ortaya koyuyor” ifadesine yer verdi. Ayrıca, İsrail'in insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.
Uluslararası Topluma Çağrı
Hamas, uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarına, İsrail'in uygulamaları karşısında tedbir alma çağrısı yaptı. Açıklamada, “İsrail'in tüm bu tutumları, uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyor” denildi.
Gazetelerde Yer Alan İddialar
İsrail basınında yer alan haberlere göre, Afrikalı sığınmacıların, Gazze'de savaştıkları takdirde iltica başvurularının kabul edileceği ifade edildi. Haaretz gazetesinin iddialarına göre, bu durum, “ordu hukuk danışmanları tarafından yürütülen organize bir çalışma” niteliği taşımaktadır.
Güvenlik yetkilileri, Afrikalı sığınmacılara yönelik artan eleştirilerin bastırıldığını ve konunun çok sorunlu olduğunu dile getirdi.
İsrail’de şu anda çoğunluğu genç erkeklerden oluşan yaklaşık 30 bin Afrikalı sığınmacı bulunmakta, bunlardan 3 bin 500’ü mahkeme kararı ile geçici statü kazanmıştır.
7 Ekim sonrası pek çok sığınmacının gönüllü olarak tarım işlerinde ve sivil komuta merkezlerinde çalışmaya başladığı belirtilmekte. İsrail ordu yetkilileri, bu sığınmacıların kalıcı statü kazanma isteğini, Gazze’de savaştırmak için bir fırsat olarak değerlendireceklerini açıkladı.
İsmi açıklanmayan bir Afrikalı sığınmacı, “Bir İsrail’li yetkili, Gazze’de savaştığı takdirde oturum statüsü alabileceğini söyledi” şeklinde bilgi verdi.