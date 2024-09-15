Hamas: İsrail, Afrikalı Sığınmacıları Silah Altına Alarak Kayıplarını Telafi Ediyor

Hamas, İsrail'in Stratejisini Eleştirdi

Hamas, İsrail'in Afrikalı sığınmacıları Gazze'de savaştırmak üzere silah altına almasını, “Filistin direnişi karşısında aldığı büyük kayıpları telafi etme çabası” olarak değerlendirdi.

Açıklama ve Eleştiriler

Örgüt, İsrail ordusunun bu eylemlerine yönelik yaptığı açıklamada, “İsrail'in Afrikalı sığınmacıları, iltica başvurularının onaylanması karşılığında Gazze’de savaştırma girişimi, derin bir ahlaki krizi ortaya koyuyor” ifadesine yer verdi. Ayrıca, İsrail'in insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Uluslararası Topluma Çağrı

Hamas, uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarına, İsrail'in uygulamaları karşısında tedbir alma çağrısı yaptı. Açıklamada, “İsrail'in tüm bu tutumları, uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyor” denildi.

Gazetelerde Yer Alan İddialar

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Afrikalı sığınmacıların, Gazze'de savaştıkları takdirde iltica başvurularının kabul edileceği ifade edildi. Haaretz gazetesinin iddialarına göre, bu durum, “ordu hukuk danışmanları tarafından yürütülen organize bir çalışma” niteliği taşımaktadır.