Sakarya'daki Makarna Fabrikası Patlaması: Bakan Işıkhan'dan Açıklama

Bakan Vedat Işıkhan, Sakarya'daki patlama için müfettiş görevlendirdi, işçilerin tedavisi dile getirildi.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 18:20
Sakarya'daki Makarna Fabrikası Patlaması: Bakan Işıkhan'dan Açıklama

Sakarya'daki Makarna Fabrikasında Patlama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir makarna fabrikasında meydana gelen patlama ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Müfettişler Görevlendirildi

Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımızca olayı araştırmak üzere 1 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır," ifadelerini kullandı.

İşçilerin Sağlığına Dikkat Çekildi

Patlamanın ardından tedavi altına alınan işçiler için duyduğu endişeyi belirten Işıkhan, "Tedavileri devam eden işçi kardeşlerimizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum," dedi.

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