Husilerin Lideri El-Husi, İsrail'e Saldırıların Devam Edeceğini Açıkladı

Yemen'deki Husiler, İsrail'e yönelik saldırıların süreceğini ve daha büyük operasyonların planlandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 18:42
Husilerin Lideri El-Husi, İsrail'e Saldırıların Devam Edeceğini Açıkladı

Husilerin Yeni Saldırı Stratejisi

Yemen'deki Husi milislerinin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail'e yönelik saldırıların devam edeceğini açıkladı. El-Husi, gelecekte bu saldırıların daha büyük boyutlarda gerçekleşeceğini ifade etti.

El-Mesire Televizyonu'ndan Açıklamalar

Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalı, el-Husi'nin açıklamalarını yayımladı. Lider, "İsrail'e karşı bugün gerçekleştirdiğimiz operasyon, gelişmiş savunma sistemlerini aşarak 2 bin 40 kilometre uzaklığa ulaşan bir füzeyle yapıldı." dedi.

Devam Eden Saldırılar

Husi, Gazze Şeridi'ne yönelik abluka ve saldırıların sürdüğü sürece, İsrail'e yönelik eylemlerin devam edeceğini vurguladı. "Cihat ve direniş eksenindeki koordinasyonumuzu sürdürüyoruz. Allah'ın izniyle gelecek operasyonlar daha büyük olacak." ifadelerini kullandı.

Hipersonik Füze Kullanımı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformunda yaptığı videolu paylaşımda İsrail'e karşı yeni bir hipersonik balistik füze saldırısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İsrail'den Yanıt

İsrail Ordu Sözcülüğü yaptığı açıklamada, Yemen'den fırlatılan balistik füzenin ülkenin merkezinde açık bir alana düştüğünü, ancak saldırı alarmlarının birden fazla noktada çaldığını bildirdi.

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