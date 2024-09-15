Kahramanmaraş'ta Gölet Faciası: Boğulma Olayı

Kahramanmaraş'ta Trajik Olay

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir gölet, facia ile sonlandı. Suçatı Mahallesi'ndeki Suçatı Göleti'nde piknik yapan 29 yaşındaki Ahmet Akrağ, suya girdikten sonra gözden kayboldu.

Olayın Gelişimi

Akragh'ın suya girdiğini gören yakınları, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine müdahale ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama Çalışmaları ve Sonuç

Dalgıçlar, yaptıkları çalışma ile göletin derinliklerinden Akrağ'ı çıkardı. Ancak sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede, talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Akrağ'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu üzücü olay, bölgedeki su alanlarının güvenliği konusunda endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gölete giren yabancı uyruklu kişi boğuldu. Olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gölete giren yabancı uyruklu kişi boğuldu. Olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gölete giren yabancı uyruklu kişi boğuldu. Olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gölete giren yabancı uyruklu kişi boğuldu. Olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.