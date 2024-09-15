Sakarya'da Makarna Fabrikasında Patlama: 30 Yaralı

Sakarya'daki Makarna Fabrikasında Patlama: 30 Yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir makarna fabrikasında meydana gelen patlama sonucunda 30 kişi yaralandı. Olay, Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisindeki fabrikanın silolarına bitişik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı gerçekleşti ve ardından yangın çıktı.

Patlama haberi alır almaz, sağlık ekipleri ve itfaiye olay yerine sevk edildi. Ayrıca AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri de destek sağladı. Yaralanan 30 kişi, Hendek, Akyazı, Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırıldı. Patlama anında siloda mahsur kalan bir işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yetkililer Olay Yerinde İncelemelerde Bulundu

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, olay yerine gelerek yapılan tahliye çalışmalarının tamamlandığını, içeride başka kimsenin bulunmadığını açıkladı. Vali Karadeniz, fabrikanın patlama bölgesinin değirmen kısmında olduğunu belirtti ve yangının söndürülmesinin ardından detaylı bir inceleme yapılacağını duyurdu.

Sağlık Durumu ve Yaralılar

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, yaralılardan beşinin taburcu edildiğini ve ikisinin entübe olduğunu ifade etti. Ayrıca, yaralılardan birinin 12 yaşında bir çocuk olduğu belirtildi. Çocuğun babasıyla birlikte fabrikada olduğu ve yaralandığı tespit edildi.

Özçevik, "Yaralılarımızın durumu genel olarak iyi, ancak birkaçının durumu kritik. Güvenlik çemberinin genişletilmesi, patlama riski nedeniyle gerekliydi," şeklinde bilgi verdi.

Görüntüler Ortaya Çıktı

Bunun yanı sıra, makarna fabrikasındaki patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, patlamanın ardından molozların etrafa dağıldığı ve yoğun dumanın gökyüzüne yükseldiği görülüyor.

Olayla ilgili gelişmelerin ve yaralıların sağlık durumlarının takip edileceği belirtiliyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 6'sı ağır 28 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 6'sı ağır 28 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 6'sı ağır 28 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 6'sı ağır 28 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 6'sı ağır 28 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 6'sı ağır 28 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı, mahsur kalan 1 çalışan kurtarıldı. Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı, mahsur kalan 1 çalışan kurtarıldı. Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı, mahsur kalan 1 çalışan kurtarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Fabrikada çalışanlar ve yakınları, güvenlik çemberinin dışındaki alanda çalışmaları izledi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı, mahsur kalan 1 çalışan kurtarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Fabrikada çalışanlar ve yakınları, güvenlik çemberinin dışındaki alanda çalışmaları izledi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı, mahsur kalan 1 çalışan kurtarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Fabrikada çalışanlar ve yakınları, güvenlik çemberinin dışındaki alanda çalışmaları izledi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı, mahsur kalan 1 çalışan kurtarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Fabrikada çalışanlar ve yakınları, güvenlik çemberinin dışındaki alanda çalışmaları izledi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı, mahsur kalan 1 çalışan kurtarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Fabrikada çalışanlar ve yakınları, güvenlik çemberinin dışındaki alanda çalışmaları izledi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı, mahsur kalan 1 çalışan kurtarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Fabrikada çalışanlar ve yakınları, güvenlik çemberinin dışındaki alanda çalışmaları izledi.