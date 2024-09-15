Gençlik ve Spor Bakanı Kırklareli'nde Ziyaretlerde Bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı'nın Kırklareli Ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırklareli ilinde gerçekleştirdiği ziyaretlerle dikkat çekti. İlk olarak Şehit Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya Caddesi üzerinde esnaflarla bir araya geldi ve halkla sıcak sohbetler gerçekleştirdi.

Huzurevi Ziyareti

Daha sonra huzurevini ziyaret eden Bakan Bak, burada yaşlı bireylerle öğle yemeği paylaşarak onların yanında oldu.

Akalar Mahallesi’nde Kahvehane Ziyareti

Akalar Mahallesi'nde bir kahvehaneyi ziyaret eden bakan, vatandaşların taleplerini dinleyerek onların düşüncelerine önem verdi. Ziyaretinin ardından, kendisine verilen beyaz güvercini semaya bırakırken, Gazze’nin özgürlüğü ve barışı için dileklerini iletti.

Basketbol Maçını İzledi

Bakan Bak, Kırklareli Belediyesi FBO ile Adana Basketbol Kulübü arasında geçen Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçını da izledi. Maçın bitiminde, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ile bilardo oynayarak keyifli dakikalar geçirdi.

Gençlerle Buluşma

Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya gelen Bakan Bak, onların sorularını yanıtlayarak bakanlığın projeleri hakkında bilgi verdi.

Kırklareli Valiliği ve Belediyesi Ziyareti

Son olarak Kırklareli Valiliğini ziyaret eden Bakan Bak, Vali Birol Ekici'den brifing aldı. Belediye başkanlığına yaptığı ziyarette de Derya Bulut’a çalışmalarında başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 3), Kırklareli'nde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Kırklareli Valiliğini ziyaret eden Bak, Vali Birol Ekici'den (sağ 3) bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 3), Kırklareli'nde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Kırklareli Valiliğini ziyaret eden Bak, Vali Birol Ekici'den (sağ 3) bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 3), Kırklareli'nde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Kırklareli Valiliğini ziyaret eden Bak, Vali Birol Ekici'den (sağ 3) bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 3), Kırklareli'nde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Kırklareli Valiliğini ziyaret eden Bak, Vali Birol Ekici'den (sağ 3) bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 3), Kırklareli'nde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Kırklareli Valiliğini ziyaret eden Bak, Vali Birol Ekici'den (sağ 3) bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 3), Kırklareli'nde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Kırklareli Valiliğini ziyaret eden Bak, Vali Birol Ekici'den (sağ 3) bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 3), Kırklareli'nde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Kırklareli Valiliğini ziyaret eden Bak, Vali Birol Ekici'den (sağ 3) bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 3), Kırklareli'nde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Kırklareli Valiliğini ziyaret eden Bak, Vali Birol Ekici'den (sağ 3) bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 3), Kırklareli'nde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Kırklareli Valiliğini ziyaret eden Bak, Vali Birol Ekici'den (sağ 3) bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 3), Kırklareli'nde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Kırklareli Valiliğini ziyaret eden Bak, Vali Birol Ekici'den (sağ 3) bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 3), Kırklareli'nde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Kırklareli Valiliğini ziyaret eden Bak, Vali Birol Ekici'den (sağ 3) bilgi aldı.