Kırıkkale'de Baraj Gölünde Mahsur Kalan İki Kadın Kurtarıldı

Kırıkkale'de Mahsur Kalan İki Birey Kurtarıldı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bulunan Kapulukaya Baraj Gölü'nde iki kadın kurtarma ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı.

Piknik İçin Göl Kenarına Giden Aile

Edinilen bilgilere göre, piknik yapmak üzere Karaahletli köyünden Kapulukaya Baraj Gölü'ne giden Fatmanur Uçan (23) ve Melike Azra Uçan (18), aileleriyle birlikte tekneyle gölde dolaşmaya çıkmışlardı.

Acelesi Olan Baraj Gölünde Tehlike Anı

Ancak, teknenin akıntıya kapılması sonucunda iki genç kadın gölde mahsur kaldı. Durumu fark eden Uçan kardeşler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

Kurtarma Ekipleri Olay Yerine Sevk Edildi

Hızla harekete geçen jandarma ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Kurtarma Ekibi, olay yerine intikal etti. Ekipler, gölde mahsur kalan iki kadını çıkarmak için hızlı bir çalışma başlattı.

Güvenli Bir Şekilde Kıyıya Taşındılar

Kurtarma ekiplerinin özverili çalışması sonucunda, Fatmanur ve Melike Azra Uçan güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı. Her iki kadının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bölgedeki ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi, olası bir tehlikeyi önlerken, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması sevindirici bir gelişme oldu.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki Kapulukaya Baraj Gölü'nde mahsur kalan 2 kadın, ekiplerce kurtarıldı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki Kapulukaya Baraj Gölü'nde mahsur kalan 2 kadın, ekiplerce kurtarıldı.