Konya'da Coşkulu Nikah Töreni

Konya'da Düğün Heyecanı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, oğlu Ali Necati Altay ile gelin Aydan Meram çiftinin nikahını kıydı. Tören, Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Merasa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gibi önemli isimler katılarak, genç çiftin nikah şahidi oldu.

Bir Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende, Başkan Altay'ın heyecanı dikkat çekti. Başkan Altay, "Bir aile için çocukların mürüvvetini görmek ve onların mutluluğuna şahit olmak en büyük hamd ve şükür vesilesidir," diyerek hislerini paylaştı. Ayrıca, "Mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Bugün burada bulunarak mutluluğumuza şahitlik ettiniz, Allah sizlerden razı olsun," ifadelerinde bulundu.

Çiftin Mutluluğu Paylaşıldı

Nikahın ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, genç çifte evlilik cüzdanını takdim ederek mutluluk dileklerini iletti.

Törene toplamda 18 nikah şahidi katıldı, aralarında Anayasa Mahkemesi Üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ve MHP Genel Başkan Yardımcısı gibi birçok önemli isim yer aldı. Konya Valisi Vahdettin Özkan da etkinlikte hazır bulundu.

İki bin davetlinin katıldığı törenin sonunda, gelin ve damat konukların tebriklerini kabul ederek bu özel anı paylaştılar.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay oğlunun nikahını kıydı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan Aydan Meram ve Ali Necati Altay çiftinin nikah törenine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gelin ve damadın şahitliğini yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay oğlunun nikahını kıydı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan Aydan Meram ve Ali Necati Altay çiftinin nikah törenine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gelin ve damadın şahitliğini yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay oğlunun nikahını kıydı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan Aydan Meram ve Ali Necati Altay çiftinin nikah törenine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gelin ve damadın şahitliğini yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay oğlunun nikahını kıydı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan Aydan Meram ve Ali Necati Altay çiftinin nikah törenine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gelin ve damadın şahitliğini yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay oğlunun nikahını kıydı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan Aydan Meram ve Ali Necati Altay çiftinin nikah törenine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gelin ve damadın şahitliğini yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay oğlunun nikahını kıydı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan Aydan Meram ve Ali Necati Altay çiftinin nikah törenine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gelin ve damadın şahitliğini yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay oğlunun nikahını kıydı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan Aydan Meram ve Ali Necati Altay çiftinin nikah törenine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gelin ve damadın şahitliğini yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay oğlunun nikahını kıydı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan Aydan Meram ve Ali Necati Altay çiftinin nikah törenine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gelin ve damadın şahitliğini yaptı.