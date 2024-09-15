Eyüpsultan'da Dilencinin Üzerinden Yüklü Miktarda Para Çıktı

Eyüpsultan'da dilencilik yapan bir kişi, yaptığı uygulama sırasında zabıta ekipleri tarafından yakalanarak 882 dolar ve 4.801 lira ile suçüstü yakalandı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 19:16
Eyüpsultan'da Dilencinin Üzerinden Yüklü Miktarda Para Çıktı

Eyüpsultan’da Yakalanan Dilenci Şaşırttı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yapılan rutin denetimler sırasında, Dilenci B.M. üzerinde büyük bir miktar para ile yakalandı. Ekipler, haber alınan durumu yerinde incelemek amacıyla harekete geçti.

Zabıta Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda, B.M. isimli şahsın, vatandaşlardan para dilendiği tespit edildi. Zabıta ekipleri, gerekli işlemleri başlatmak üzere dilenciyi Alibeyköy Zabıta Karakolu’na götürdü.

Üst Araştırmasında Şok Detay

Burada gerçekleştirilen üst aramasında B.M.’nin üzerinde toplam 882 dolar ve 4.801 lira olduğu belirlendi. Bu durum, dilencilik yapan bir kişinin elde ettiği gelirlerin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Yasal İşlemler Başlatıldı

Elde edilen paraya el konulurken, B.M. hakkında idari yaptırım kararı hazırlandı. Eyüpsultan'da benzer durumların yaşanmaması için denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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