THY'den Kabin Ekibine Hakaret Eden Yolcuya Hukuki İşlem Başlatıldı

THY'den Önemli Açıklama

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'dan Londra'ya sefer yapan bir uçakta kabin ekibine hakaret eden bir yolcu hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

Olayın Detayları

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, 14 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşen TK1983 seferi öncesinde yaşanan olayla ilgili olarak sosyal medya hesabından bilgi verdi. Üstün, "Bu yolcu, kabin ekibi ve diğer yolculara karşı agresif davranışlar sergilemiştir ve sözlü hakaretlerde bulunmuştur," şeklinde ifade etti.

Olayın ardından kabin ekibi tarafından uçak kapısında bekletilen yolcu, polis eşliğinde uçaktan indirilmiştir. Olayla ilgili değerlendirme yapılmasının ardından, bu kişinin uçağa maddi zarar verdiğine dikkat çekildi.

Hukuki Süreç ve Kara Liste

Yahya Üstün, B.G. isimli yolcu hakkında hukuki işlem başlatıldığını ve bu şahsın kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklendiğini belirtti. "Havacılık kurallarına aykırı hareket eden yolculara karşı gerekli tüm önlemleri alıyoruz," diye ekledi.