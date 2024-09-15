İstanbul'da Sessiz Yürüyüşle LGBT Propagandasına Karşı Aile Savunması

İstanbul'da düzenlenen 'Büyük Aile Buluşması', LGBT propagandasına karşı güçlü bir ses yükseltti.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 19:24
İstanbul'da Sessiz Yürüyüşle LGBT Propagandasına Karşı Aile Savunması

İstanbul'da LGBT Propagandasına Karşı Aile Savunması

İstanbul'un Fatih ilçesinde, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, LGBT propagandasına karşı düzenlenen "Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş" etkinliğinde bir araya geldi. "Dursun bu hayasızca akın" sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, aile değerlerini koruma vurgusuyla birlikte Türk bayrakları taşıdı.

Katılımcılar Ortak Ses Yükseltti

Etkinliğe yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşu destek verdi. Yürüyüş boyunca, "Aileyi korumak milli güvenlik meselesidir" ve "Çocuklar için sesini yükselt" gibi sloganlar atıldı. Katılımcılar, LGBT dayatmasına karşı aile değerlerine sahip çıkma çağrısında bulundu.

Uzmanlardan Uyarılar

Üsküdar Üniversitesi'nin kurucu rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, cinsiyetsizlik propagandasının küresel bir proje olduğunu belirtti ve insanlığın tehdit altında olduğunu ifade etti. Tarhan, "Bu mücadele, çocuklarımızın geleceği için kritik bir öneme sahip" dedi.

Kültürel ve Ahlaki Değerleri Koruma Vurgusu

Etkinlikte yer alan sanatçı Ali Nuri Türkoğlu, "Çocuklarımızı ve kültürümüzü korumak için buradayız" diyerek, ailelerin birlik olmasının önemine dikkat çekti.

Çocukların Geleceğine Dikkat Çekildi

Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Tülin Oygür, LGBT propagandasının gençleri olumsuz etkilediğine değindi. Oygür, "Bu saldırıların durdurulması için devletin tedbir alması şart" dedi.

Yürüyüş ve Basın Açıklaması

Katılımcılar, Saraçhane Parkı'ndan Beyazıt Meydanı'na sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yol boyunca yapılan basın açıklamasında, aile yapısını hedef alan tehditlere karşı ses yükseltmek gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "LGBT propagandası toplumların değerlerini tehdit ediyor", denildi.

Etkinlik, güçlü bir aile yapısının korunması gerektiği meselesini bir kez daha ön plana çıkardı.

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