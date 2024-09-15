Gazzede Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırıları Sonrası Gazeteçilerin Durumu

Gazze Şeridi, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusunun yoğun saldırıları altında. Geçtiğimiz günlerde, adamızda bir gazeteci daha hayatını kaybetti. Bu kayıpla birlikte, bölgedeki gazetecilerin öldürülmesiyle ilgili sayı 173'e yükseldi.

Olayın Detayları

Filistinli gazeteci Abdullah Şekşek, Gazze'nin güneyinde bulunan Refah kentinde, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, bu üzücü durumu kınayan bir basın açıklaması yayımladı.

Uluslararası Toplumun Rolü

Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki gazetecileri hedef almasının ciddi bir sorun olduğu vurgulandı. Açıklama, uluslararası kuruluşlara ve topluma, İsrail'e karşı caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve yargılanması yönünde bir çağrıda bulundu. Aynı zamanda, gazetecilerin öldürülmesinin önlenmesi için acil eylem gerekliliği belirtilerek, Filistinli gazetecilerin seslerini duyurmaları gerektiği konusunda vurgular yapıldı.

Medya Ofisinin Önceki Açıklamaları

Daha önce yapılan açıklamalarda, İsrail'in Gazze'deki gazetecileri özellikle Filistin’in sesini susturmak için kasıtlı olarak öldürdüğü ifade edilmişti. Bu eylemler, haberlerin ve bilgilerin uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacı taşıdığı iddia ediliyor.