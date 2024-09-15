AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Venezuela Eleştirisi: 'Diktatör Rejim'

Borrell, Venezuela'daki siyasi durumu 'diktatör rejim' olarak tanımladı ve seçimin ardından yaşananları eleştirdi.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 19:36
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 19:36
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Venezuela Eleştirisi: 'Diktatör Rejim'

Venezuela'daki Siyasi Durum Üzerine Değerlendirme

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Venezuela'daki Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimini açıkça 'diktatör rejim' olarak nitelendirdi. Borrell, İspanya'nın Telecinco televizyonuna verdiği demeçte, 28 Temmuz'da gerçekleşen başkanlık seçimleri sonrası yaşananlara dikkat çekti.

Başkanlık Seçiminin Ardından Gelişmeler

Borrell, seçim sonrası 2 binden fazla kişinin tutuklandığını, muhalif lider Edmundo Dominguez'in Madrid'e kaçmak zorunda kaldığını ve ülke genelinde siyasi partilerin faaliyetlerinin ciddi şekilde kısıtlandığını belirtti. Ayrıca, 7 milyon Venezuelalının ülkesinden ayrıldığını vurguladı. Borrell, “Bu, diktatörce, otoriter bir yönetim ama söylemek hiçbir şeyi düzeltmiyor. Önemli olan meseleyi çözmeye çalışmak” dedi.

İspanya ve Venezuela arasındaki Gerginlik

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, İspanya Meclisi'nin Edmundo Gonzalez'i Venezuela'nın Devlet Başkanı olarak tanıma kararının ardından, Madrid Büyükelçisi’ni geri çağırdı. Venezuela Meclis Başkanı Jorge Rodriguez ise İspanya ile tüm diplomatik ve ekonomik ilişkilerin kesilmesini talep etti.

Edmundo Gonzalez'in Madrid'e Gelişi

İspanya hükümeti, Venezuela'da hakkında tutuklama kararı bulunan muhalefet adayı Edmundo Gonzalez'i, eşinin yanı sıra 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Madrid'e getirdi. Gonzalez, seçim sonuçlarını hileli bularak geçersiz sayılmasını istemiş ve siyasi sığınma talep etmiştir.

Seçim Sonuçları ve Sonrası

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi’nin (CNE) açıklamalarına göre, Maduro %51,20 oyla üçüncü kez devlet başkanı seçildi. Ancak muhalefet koalisyonu seçim sonuçlarını reddetti. İspanya hükümeti, Venezuela'daki seçimlerin doğruluğunun teyit edilene kadar sonuçları tanımayacaklarını ve AB düzeyinde ortak kararlar alacaklarını bildirdi.

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