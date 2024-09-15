Bilecik'te Çöplükte Yangın Çıktı

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi'ndeki çöplük alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 20:09
Bilecik'te Çöplükte Yangın Çıktı

Bilecik'teki Çöplük Yangını Kontrol Altında

Bilecik'te, Hürriyet Mahallesi sınırları içinde bulunan ve ormanlık bir alana komşu olan çöplükte çıkan yangın tüm hızıyla sürüyor. Henüz nedeninin belirlenemediği yangına, bölgedeki Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri anında müdahalede bulundu.

Yangın Süreci ve Müdahale Çalışmaları

Yangın, çıkış sonrası hızla yayılma riski taşıdığı için hızlı bir şekilde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken, yerel halktan gelen ihbarlar sayesinde bölge güvenli bir şekilde izlenmeye alındı.

Olayla ilgili detayların ve yangının söndürülme sürecinin nasıl gelişeceğinin takip edileceği belirtiliyor.

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz...

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana yakın olan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz...

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana yakın olan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz...

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana yakın olan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz...

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana yakın olan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz...

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana yakın olan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz...

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana yakın olan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz...

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana yakın olan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz...

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana yakın olan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz...

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana yakın olan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz...

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana yakın olan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz...

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana yakın olan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz...

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana yakın olan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz...

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana yakın olan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.

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