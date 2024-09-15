Batı Şeria'da Yaşanan Çatışma: Filistinli Yaralı

Batı Şeria'da Filistinli Yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde, El Halil kentinde meydana gelen olayda, İsrail askerlerinin bir Filistinliye ateş açtığı bildirilmiştir. Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığı habere göre, Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) yakınlarında konuşlu bulunan İsrail askerleri, bir Filistinliye ateş ederek yaralanmasına neden oldu. Yaralanan Filistinli, hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak olayın nedeni ile ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı.

İsrailli Aktivistlerin Mücadelesi

Öte yandan, Eriha yakınlarındaki El-Maracat bölgesinde, Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan bazı İsrail vatandaşlarının saldırıları devam ederken, barış yanlısı İsrailli aktivistlerin bu saldırılara karşı durmaya çalıştığı bildirildi. Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, yaptığı açıklamada, Melihat Arapları olarak bilinen bedevi topluluğunun mülklerine saldıran gaspçı İsraillilere karşı barış yanlısı İsraillilerin direndiğini ifade etti.

Melihat, İsrail polisinin olaya müdahale ederek bazı barış aktivistlerini alıkoyduğunu vurguladı.