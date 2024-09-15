Mersin'de Çöp Dökme Alanında Bulunan Erkek Cesedinin Kimliği Belirlendi

Mersin'de Şok Olay: Çöp Dökme Alanında Erkek Cesedi Bulundu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bulunan çöp dökme alanında gerçekleştirilen incelemeler sonucunda bir erkek cesedi bulundu.

Kimliği Belgeseleştirildi

Gürlevik Mahallesi'nde yer alan belediyenin çöp dökme alanındaki cesedin, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından, emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz'e ait olduğu tespit edildi.

Olayla İlgili Gelişmeler

Bu acı olayla ilgili olarak Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay başta 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen ekipler, cesedin kimliğini belirleyemeyen kişinin hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti.