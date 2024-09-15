İsrail Ordusu Gazze'ye Yine Saldırdı: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 7 Filistinli yaşamını yitirdi. Beyt Hanun'daki okul da tamamen yıkıldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 20:14
İsrail Ordusu Gazze'ye Yine Saldırdı: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de Yaşanan Ölümcül Saldırılar

Son günlerde Gazze'ye düzenlenen saldırılar, bölgedeki gerilimi artırmaya devam ediyor. Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre, bu saldırılarda toplam 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Ez-Zeytun Mahallesindeki Saldırı

Gazze'nin doğusundaki Ez-Zeytun mahallesine gerçekleştirilen saldırı sonucunda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı. Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kent merkezinin kuzey kısmında bulunan Şeyh Rıdvan mahallesinde En-Nemr ailesine ait eve yapılan saldırıda ise 1'i çocuk toplam 2 kişi hayatını kaybetti.

Beyt Hanun'daki Okulun Yıkımı

Öte yandan, İsrail'in savaş uçakları, Beyt Hanun kentinde yüzlerce yerinden edilmiş ailenin sığındığı Gazi eş-Şeva okuluna 3 füze ile saldırı düzenledi. Saldırı sonrası okul tamamen yıkıldı. Bunun yanı sıra, saldırıdan önce okuldaki Filistinlilerin arandığı ve okulu boşaltmaları istendiği bildirildi.

Bölgede meydana gelen bu olaylar, uluslararası toplumda ciddi endişelere yol açmakta ve çatışmaların ne zaman sona ereceği belirsizliğini korumaktadır.

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