Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Manisa'da Ziyaretlerde Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Manisa'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Manisa'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretler kapsamında toplantılara katılan ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Fidan, şehrin valiliğini de ziyaret etti.

Valilik Ziyareti ve Bilgilendirme

Şehirdeki ilk programına Manisa Valiliğini ziyaret ederek başlayan Bakan Fidan, Vali Enver Ünlü ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Fidan, Ünlü'den il hakkında bilgi aldı.

Partililerle Buluşma ve Toplantı

Bakan Fidan, Yunusemre ilçesinde düzenlenen “Her daim birlikte, özümüzden geleceğe Türkiye buluşmaları” temalı toplantıda partililerle bir araya geldi. Toplantıya AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Murat Baybatur, Tamer Akkal ve AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı da katıldı. Bu program basına kapalı olarak düzenlendi.

Saruhanlı'da Vatandaşlarla Buluşma

Sonrasında Saruhanlı ilçesine geçerek burada da çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Fidan, Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı tarafından karşılandı. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Fidan, samimi sohbetler ederek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Vatandaşların Destekleri

Vatandaşlarla sohbet eden Fidan, “Bizden dualarınızı eksik etmeyin” ifadesinde bulundu. Bir vatandaşın “Çok çalışacağız Sayın Bakanım, her zaman arkanızdayız” demesi üzerine, Fidan: “Size ihtiyacımız var, siz olmazsanız bu kadar savaşın içine giremeyiz, biliyorsunuz yedi düvelle savaşıyoruz. Allah razı olsun, sizlerin desteği ve duasıyla.” şeklinde yanıt verdi.

Söyleşi Programı

Kentteki son programında, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 100. Yıl Konferans Salonu'nda “Türkiye'nin Dış Politikası ve Küresel Dinamikler” konulu bir söyleşiye katılan Bakan Fidan, basına kapalı olarak düzenlenen bu programın ardından şehirden ayrıldı.